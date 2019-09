Hasta Vidal salió al baile: Así opera el incontrolable y poderoso camarín del Barcelona

El mal inicio de temporada del Barcelona destapó en la prensa catalana el incontrolable camarín que poseen los azulgrana. Con figuras de talla mundial y luego de ganar en las últimas 10 temporadas 8 títulos de Liga, 6 Copas del Rey y 3 Champions League, el plantel culé ha tenido concesiones de todo tipo.

El diario Mundo Deportivo, publicó una columna de Xavier Bosch donde el periodista relata cómo en los últimos años han ocurrido diferentes hechos que demuestran el poder del camarín. "Después de cien años de historia, un día se cerraron los entrenamientos. Primero un rato. Luego, casi siempre hasta llegar a la puerta cerrada. Las ruedas de prensa de los futbolistas del Barça desaparecieron. Sólo habla uno, en vísperas de Champions, por obligación. También dejaron de conceder entrevistas", comienza la publicación.

Pero no solo la clausura con la prensa es uno de las acciones de poder que han tomado Lionel Messi y compañía, sino que también decisiones directivas. Según la publicación de Bosch "se les preguntó por el sustituto de Vilanova. Concedido. Pero a Paolorosso, preparador físico de Martino, le dijeron, al tercer entreno, que en el Barça ya no daban vueltas al campo. Concedido. Luis Enrique, tras la crisis de Anoeta, quería sancionar a más de uno. Le persuadieron de que no lo hiciese. Ganaron el triplete".

Además salió Arturo Vidal al baile por sus polémicas publicaciones en el inicio de la temporada pasada: "A Pep Segura no le perdonaron que comentase la evidencia que Piqué había fallado en la Supercopa. Luego, cuando reprendió a Vidal por sus salidas de tono en las redes sociales, la cruz al secretario técnico ya fue definitiva".

Otro aspecto en el cual se detiene el periodista es la negociación de premios debido a los grandes logros deportivos que han obtenido. Así señala que si "se habla de un partido de Liga en Miami, se pide el visto bueno al vestuario. Si hay que ir a jugar un amistoso a Sudáfrica, se tiene que contentar a la plantilla con alguna propina. Cuando ganan la Liga, quieren una prima extra por llegar a los 100 puntos. Cuando ganan otra Liga, quieren otro bonus por terminar la temporada sin derrota alguna… y se pierde en Levante".

Finalmente habla sobre las lesiones, en las cuales "uno no se opera porque quiere jugar el Mundial. Concedido. Otro se pierde una final porqué le entra la prisa por pasar por el quirófano. Concedido, qué remedio, la pierna es suya. Otro, cuando se lesiona, no acude a la cita con el médico… Y éste caso sí que se filtra porque es Dembélé y ellos quieren a Neymar y desprestigiar al francés forma parte del plan".

De esta forma el periodista español detalla punto por punto cómo en los últimos 10 años el plantel del Barcelona se ha hecho casi ingobernable, pasando incluso por encima de dirigentes y sus decisiones. Eso sí, los malos resultados de inicio de temporada y las eliminaciones de Champions League le han afectado, pero para Bosch el premio de Messi podría relanzar a un equipo que había entrado en el circulo virtuoso del éxito.