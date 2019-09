Benjamín Inostroza, el canterano que Sampaoli hizo debutar a los 15 años: "En la U me dijeron que solo iba a ser el juvenil que complete los minutos"

Corría septiembre del año 2012 cuando Jorge Sampaoli, al mando de Universidad de Chile, pateó los tableros del fútbol chileno al hacer debutar frente a Santiago Morning por Copa Chile a Benjamín Inostroza, por entonces un hábil delantero que apenas tenía 15 años.

El debut del quinceañero fue a lo grande. En apenas 4 minutos, Inostroza demostró por qué el casildense no se equivocó al darle la oportunidad al goleador de las series juveniles de aquella temporada. Los años pasaron, el juvenil nunca encontró la regularidad en los azules hasta que en 2017 dijo adiós al CDA tras no renovar contrato.

Jorge Sampaoli, el DT que lo hizo debutar a corta edad, no lo olvidó. Hace unos días, el DT del Santos lo recordó en una conferencia de prensa. "En todos mis clubes he tratado de incorporar jugadores menores, incluso en U. de Chile hice debutar a unos chicos de 15 años en Copa Chile”, afirmó el argentino.

Tras dos préstamos, en Audax Italiano, La Pintana, Inostroza dejó la U para su primer contrato como profesional en Deportes Colchagua, pero fue en el club Rancagua Sur de la Tercera División A donde se ha reencontrado con el fútbol . "No me extraña que Jorge se haya acordado de mí, siempre hubo contacto y cada vez que me vio se preocupó por mí", asegura Inostroza en conversación con El Gráfico Chile.

Facebook Pelota Parada

¿Qué ha sido de tu carrera desde que saliste de la U?

Este año volví a retomar, porque no encontraba regularidad en los equipos que estuve y no sabía si seguir jugando este año, pero me llamaron se armó un buen equipo profesional, el técnico es Rodrigo Perez, y me ha dado toda la confianza, he vuelto a retomar mi nivel. Estoy pasando un buen momento gracias al cuerpo técnico.

¿Qué pasó en Universidad de Chile? ¿Te fuiste mal del club?

En la U me cerraron las puertas en su momento, en el primer préstamo me fue bien, después volví, tuve que ir a préstamo La Pintana, después me llamaron de Audax y me dijeron que me iban a subir al primer equipo y nunca fue así. Cuando volví a la U me dijeron que iba a ser el juvenil para completar los minutos, así que no me renovaron y me fui.

Te fuiste dolido entonces…

Querían que me quedara en la juvenil teniendo contrato, la oportunidad nunca me la iban a dar. Después del debut se fue Sampaoli y el resto de los técnicos y los que trabajaban en el fútbol formativo nunca me dieron la oportunidad. A hartos le dieron la oportunidad y al resto no.

¿Sientes que al final quizás te perjudicó que Jorge Sampaoli te hiciera debutar siendo un niño?

Mucha gente opina eso, pero yo creo que me benefició. El problema es que dirigencialmente la U no se maneja bien, por lo que me tocó vivir a mí y a otros compañeros que les pasó lo mismo. No sé exactamente cuál es el problema pero en las canteras hay buenos juveniles y en la U no miran la cantera, a veces llega un jugador que gana 20 millones y resulta que no es mejor que un canterano.

¿Cómo has encontrado el nivel de Tercera A?

La verdad es que yo la miraba con un poco de recelo, pero hay jugadores muy buenos que por muchos motivos no han podido salir de acá.

¿Cuáles son los objetivos en el mediano plazo?

Terminar jugando acá y meternos en la liguilla. Vamos bien encaminado.