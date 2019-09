En Colo Colo preparan la poda y Juan Manuel Insaurralde estaría fuera del plantel el 2020

El presente futbolístico de Colo Colo no es de los mejores y en la dirigencia de Blanco y Negro ya están pensando en la conformación del plantel para el 2020.

Si bien aún restan tres meses para finalizar la temporada, varios son los jugadores que finalizan contrato y su continuidad será evaluada tras el informe que entreguen el técnico Mario Salas y el gerente deportivo Marcelo Espina.

Sin embargo, en la mesa de la concesionaria ya están diagramando el próximo año y el defensa Juan Manuel Insaurralde podría entrar en la lista de los jugadores que no seguirán en el club.

El Chaco finaliza contrato a fin de año y pese a que su deseo es seguir por una temporada más en Colo Colo, en ByN no lo tienen en sus planes.

"Es un tema complicado. Estoy muy contento en Colo Colo, me he sentido muy a gusto. He jugado casi todos los partidos desde mi llegada, pero uno sabe que esto es colectivo y que si no se cumplen los objetivos, se complica todo", reveló Insaurralde

Es más, el Chaco agregó que "me gustaría quedarme un año más, pero es decisión de los dirigentes y del técnico".

En la mesa de ByN y en el cuerpo técnico buscan liberar dos cupos de extranjeros, donde Insaurralde e Iván Rossi serían los damnificados.

La situación tiene inquieto a Insaurralde, quien expresó que "me gustaría que se hablara antes, pero se dio así y ahora queda esperar hasta fin de año".

En Colo Colo ya comienzan a planificar el 2020 y el Chaco, uno de los defensas que más ha jugado desde que llegó al Cacique, no entra en los planes.