Garin logró otro triunfazo en Chengdu y llega por primera vez a cuartos de final en un ATP de cancha dura

Cristian Garin (33° del mundo) sigue brillante en el ATP 250 de Chengdu, en China. Esta vez sufrió, pero despertó a tiempo para alcanzar por primera vez los cuartos de final de un torneo por el circuito mayor sobre superficie de cemento.

Gago se impuso al experimentado español Fernando Verdasco (35°), ex 7 del planeta, por parciales de 6-3, 3-6 y 6-3, en un partido donde no lució un gran juego, pero estuvo más sólido con su servicio y aprovechó los errores de su rival.

En el primer set, el Tanque comenzó con todo y le quebró el servicio al madrileño de entrada, en el segundo game, y luego solamente tuvo que mantener su saque para quedarse con el parcial. Es más, cerró el parcial con un ace en el noveno juego.

En el segundo episodio el partido se tornó más estrecho, Verdasco comenzó a fallar menos y Garin le dio chances para recuperarse. De hecho, en el octavo juego dio su primera chance de ruptura y cedió su envío con una pelota larga, para que después el zurdo cerrara la manga tras salvar otro punto de break.

Para fortuna del pupilo de Andrés Schneiter, en el tercer y último capítulo no sintió el golpe y nuevamente quebró de entrada, en el segundo game. y al igual que en el primer parcial, abrochó todo en el noveno en una hora y 50 minutos tras un derecho a la red del europeo.

En sus primeros cuartos de final de un torneo ATP sobre cemento, Garin se enfrentará en la madrugada chilena de este viernes a otro hispano, Pablo Carreño Busta (63° y ex 10 del orbe en 2017), quien eliminó al francés Benoit Paire (23°), tercer favorito, por 6-3, 3-6 y 6-3. El nacional cayó en el único enfrentamiento previo ante el gijonés, el 2016 en la primera ronda de Ginebra, arcilla, por 6-2 y 7-5.

