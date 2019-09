La UC contará con su ataque estelar por tercera vez en lo que va de semestre

Parot advierte en la UC: "Si caemos en el juego es probable que terminemos sin conseguir nada"

El Poncho sostuvo que el plantel cruzado no debe desconcentrarse con la amplia ventaja que tiene en la cima de la tabla. "Me tocó vivir todos esos años que no conseguimos las cosas, por eso digo que hay que ir partido a partido", apuntó.