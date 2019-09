Felipe Campos hace autocrítica en Colo Colo: "El profe no tiene culpa, somos nosotros los que jugamos"

El defensa de Colo Colo, Felipe Campos realizó una dura autocrítica por el mal momento de los albos, el cual los dejó fuera de la lucha por el título del Campeonato Nacional 2019.

En conferencia de prensa, el Murci indicó que "a nosotros nos pasa un tema de concentración, nosotros entrenamos de buena forma en la semana y no hemos podido reflejarlo en la cancha, esto no es culpa para el técnico, sino que es gran parte de nosotros por no poder hacer las cosas bien adentro de la cancha".

"El profe nos da las herramientas a nosotros, nos muestra videos y nos da todo, depende de nosotros ponerle intensidad y concentración. Yo no le echo la culpa al técnico, porque nosotros somos los que jugamos dentro de la cancha", añadió sobre los cuestionamientos que hay contra Mario Salas. "Se entiende al hincha y a la prensa, siempre se va atacar al líder, pero nosotros somos los que jugamos en la cancha, estamos tranquilos y queremos que se nos den las cosas. Yo estoy con el profe”, agregó.

"POR PENSAR EN OTROS PARTIDOS NOS HA PASADO QUE NOS HEMOS SALIDO DEL FOCO, ASÍ QUE ESTAMOS MENTALIZADOS EN AUDAX" Felipe Campos, lateral de Colo Colo, y su respuesta al ser consultado si ya piensan en el Superclásico ante la U en el Monumental. pic.twitter.com/EzVZ4kfOeX — FOX Sports Chile (@FOXSports_Chile) September 27, 2019

"Nosotros tenemos que ser muy autocríticos y estamos con ese factor de la mala suerte. Estamos trabajando para que no nos siga pasando", consideró.

Y de los malos resultados que ha tenido el Cacique últimamente, Campos asegura que "yo creo que va por un tema de concentración. Es netamente de nosotros. Si Mario nos dice algo y nosotros no lo hacemos, pasa más por nosotros. Va por un tema de concentración. Se trabaja mucho durante la semana con un psicólogo con el que vamos analizando todo, de hecho es primera vez que yo trabajo con uno".

Por último, el lateral expresó que "ahora estamos enfocados en Audax que es el partido más importante, después se verá la U a partir de la otra semana, pero nuestro foco es el fin de semana. Antes por pensar en otros partidos nos ha pasado que nos hemos salido del foco, así que ahora estamos mentalizados en Audax, que es un gran equipo".