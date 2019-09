Caputto y la crisis de la U: "Debo abstraerme de esto para darle seguridad y estabilidad al equipo"

Universidad de Chile estuvo marcada por el recorte económico del cual fue notificado el plantel del primer equipo esta semana y que llegó a incluir el shampoo que utilizaban los jugadores profesionales. Ante eso, y sobre la crisis financiera general que vive Azul Azul, el técnico Hernán Caputto manifestó que él trata de aislarse de esos temas para enfocarse sólo en los partidos.

"No podría hablar con gran autoridad porque no estuve en ese proceso, me fui después del titulo del 2009 y de ahí fueron muy exitosos, con la Sudamericana no estuve y no sé que ha pasado, pero desde hoy a lo que vivo y la realidad que vivo de las cosas que han salido, tengo que abstraerme de algunas situaciones como cuerpo técnico y pensar en el funcionamiento del equipo para ganar, porque tengo que tener la seguridad y tranquilidad para un club de forma importante porque eso estabiliza", aseguró Caputto en conferencia de prensa.

Por otra parte, el entrenador de los laicos se refirió a la poca experiencia en descensos que tiene él como líder de equipo, al igual que la mayoría de los jugadores de su plantel, quienes no habían vivido una situación similar en la U.

"La situación actual la he vivido como jugador, pero no siento una presión, siento una gran responsabilidad por lo que quiero al club y por mi puesto que siempre amerita buscar lo máximo, entregarme por entero y hacer un esfuerzo, pero para tener experiencias hay que vivirlas porque así se adquieren y ahora la vivo y la acepto de la mejor manera y es así", manifestó el entrenador azul.

"Lógicamente hay jugadores que no han estado en esta situación porque este club no acostumbra estar así, pero hay situaciones que hay que vivir y afrontarlas de buena manera, tanto en mi caso como el de los jugadores, pero nos jugamos finales cada semana como los últimos equipos de la tabla, donde hay poca diferencia y por lo tanto, no hablo de suposiciones porque son cosas numéricas, pero hemos estado siempre en situación de descenso y nunca más, pero merecemos estar arriba, aunque los merecimientos no te hacen ganar partido sino que las realidades", añadió.

La pelea con el Candonga

Además, y de forma anecdótica, Caputto recordó su pelea a golpes con el ex futbolista Juan Candonga Carreño jugando por Osorno y Huachipato, respectivamente, y en el año 1998.

"Lamento que se comenten estos temas y no otros para la realidad futbolística del país, pero yo siempre lo tomo con humor, a pesar de que en el momento no fue grato, creo que estoy entre las cosas más importantes del fútbol está ese altercado. Lo hablamos más inmediato y luego no me lo topé más, por suerte. Después del partido tuve que reaccionar y de ahí Carabineros tenía la opción, me lo crucé el otro año y tuvimos que cruzar todo el campo y lo saludé y le dije tranquilo Juan esto ya fue", cerró.

La U enfrentará a Palestino este sábado 28 de septiembre (15:00 horas) en el Estadio Nacional, por la fecha 22 del Campeonato Nacional 2019 y en un duelo que aparece fundamental para las pretensiones azules de no descender.