Zamorano confía en las figuras de la Roja: "Vienen con la mejor disposición, sé que el compromiso está"

El ex capitán y delantero de la Roja, Iván Zamorano, se refirió al presente que vive la selección chilena de Reinaldo Rueda, enfocándose principalmente en la poca continuidad que han tenido sus máximas figuras en sus respectivos clubes europeos.

"Si bien no están jugando, no me preocupa eso, porque Claudio Bravo, Alexis Sánchez o Arturo Vidal, cuando se ponen la camiseta de la selección, siempre rinden. Me preocupa que vengan con una mala predisposición, y al contrario, vienen con la mejor predisposición. Eso quiere decir que el compromiso está", aseguró Zamorano a radio Cooperativa.

Por otra parte, el ex atacante del Inter de Milán manifestó su felicidad por el arribo de Alexis a su ex club y que con trabajo y paciencia podrá ganarse poco a poco la continuidad en el equipo de Antonio Conte.

"Tomó una buena decisión, lo veo contento y feliz, con ganas de optar a un puesto titular. Tuve la posibilidad de hablar con él día a día se va cimentando mejor, para que esté a la altura de lo que significa estar en un equipo como Inter y a la altura de lo que espera la gente en Milán. Cuando se adapte a lo que quiere Conte, será un jugador fundamental para cumplir los objetivos", aseveró.

Colo Colo

Junto a eso, en la misma entrevista, Zamorano habló del presente de Colo Colo y la polémica sobre la continuidad de Mario Salas, debido a los malos resultados del Cacique en las últimas fechas.

"Con sus pro y contra, es un técnico que puede entregar algo más. Creo que este año Colo Colo ha sido irregular, y si hubiera tenido equilibro tanto en casa como fuera, estaríamos peleando de igual a igual con (Universidad) Católica", aseguró.

"Me parece que no se trata sobre tener confianza o no en Mario Salas. Confío en los proyectos y Colo Colo volverá a ser protagonista y pelear de igual a igual con cualquiera", cerró.