José Letelier es acusado de cometer "actitudes indebidas" con una jugadora en el Mundial de Francia

La Asociación nacional de jugadoras de fútbol femenino y el Sindicato de futbolistas profesionales entregó este miércoles un documento a la ANFP donde se acusa al entrenador de la Selección Chilena femenina, José Letelier, de actitudes indebidas con una jugadora durante el Mundial de Francia.

Así lo señaló La Tercera en una publicación durante la tarde de este viernes, donde algunas de las jugadoras reconocieron al diario que "las quejas se basan en actos de acoso o relaciones inadecuadas del técnico durante la Copa del Mundo de Francia 2019".

La ANFP, por su parte, emitió un comunicado donde se admite que "no hubo una denuncia formal ni se entregaron antecedentes concretos, aunque se activaron inmediatamente los protocolos sobre la base de nuestra 'Política de Denuncia e Investigación Interna"".

"Como ANFP iniciamos la investigación ese mismo miércoles 25 y esta se ha desarrollado con la mayor rigurosidad y diligencia, con el fin de poder aclarar los hechos informados. Esta investigación, además, se está llevando a cabo dentro de un marco donde se respete y resguarde la integridad de las personas", continúa el comunicado, el cual es firmado por Miguel Ángel Valdés, oficial de cumplimiento.

Letelier, en conversación con radio Cooperativa señaló que "no puedo manifestar nada, solo que nunca he cometido un acto de acoso o algo por el estilo", además que la carta lo tomó por sorpresa y que está "descolocado. No estaba enterado de nada y tampoco de la carta que presentaron a la ANFP. Necesito que me informen para poder tener claridad sobre el tema".