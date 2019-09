El Pájaro Gutiérrez no le desea mal a la U: "No me gustaría que descienda, prefiero que los equipos grandes estén donde se merecen"

El Pájaro canta hasta morir. Mejor dicho, grita goles, porque, con 36 años, Roberto Gutiérrez está metido entre los artilleros del Campeonato Nacional, con ocho tantos. Y eso que sólo ha jugado en nueve de los 21 partidos de Palestino, apenas 574 minutos, con un promedio de una pepa cada 72’.

Este sábado tendrá a la desesperada Universidad de Chile al frente en Ñuñoa. Nacido en Universidad Católica y con un paso por Colo Colo, el delantero de Curacaví no quiere ver a los azules en los potreros.

Se viene un partidazo…

Sí, lo veo difícil, complicado, como nos ha tocado todos los fines de semana, pero claro que éste tiene un ingrediente extra, por la situación que está viviendo Universidad de Chile, el momento que está pasando. Pero nosotros estamos mentalizados en hacer un gran partido, que se nos den un par de resultados y así meternos en la clasificación directa a la Copa Libertadores.

Más allá de lo futbolístico, ¿van a tratar de aprovechar esa desesperación que seguramente se sentirá en el ambiente?

Uno piensa que puede ser de esa manera, pero Universidad de Chile es un gran equipo. Tiene individualidades a las que por ahí les ha costado un poco sobresalir, pero es un rival súper complicado, así que no es tanto jugar con su desesperación, sino con nuestras ganas de hacerlo ver mal.

La U después tiene que ir al Monumental. Es un partido clave para ellos…

Yo creo que todos los partidos son clave para ellos, como para nosotros y para todos en esta recta final del torneo. Por la situación que está viviendo hoy Universidad de Chile, por ahí puede ser un poco más complicado, pero nosotros también tenemos nuestras expectativas de posicionar nuevamente a Palestino en la Copa Libertadores.

Personalmente, por tu identificación con la Católica y tu pasado en Colo Colo, ¿te produce algo que la U pueda descender?

En lo personal, dejo de lado el hincha. Que un equipo grande pueda descender no me gustaría, independiente de que en este momento sea Universidad de Chile. Prefiero que siempre estos equipos estén en la parte que se merecen, pero si le toca bajar, va a ser como consecuencia de los errores que han cometido como institución.

¿Cómo te tomas esto de llevar hartos goles, pero no jugar tanto?

Bien. La cantidad de goles que llevo, en tan pocos minutos, es súper interesante. En las primeras cuatro o cinco fechas fue netamente por decisión técnica, porque estábamos compitiendo en la Copa Libertadores y en el torneo, así que Ivo (Basay) tomó la determinación de darnos descanso. Después tuve que convivir con una lesión que me tuvo a maltraer, porque no hice una buena recuperación y eso me causó un problema mayor, y estuve casi dos meses fuera. Hoy estoy al 100.

¿Te pone contento ver a la Católica tan bien?

Sí, lógico, uno se pone contento por las instituciones a las que les tiene mucho cariño y Universidad Católica es la que me dio la posibilidad de ser jugador profesional, y que me ha dado mis mayores alegrías en el fútbol. Es uno de los equipos más regulares y nunca se le ha destacado de esa manera, siendo que en los últimos 10 ó 12 años ha estado siempre peleando los primeros lugares. Esa continuidad debería destacarse y me alegra que hoy siga peleando títulos.

Tienes 36 años, pero sigues haciendo goles. ¿Hasta cuándo te proyectas?

El tema de proyectarme va a ser día a día. Cuando ya no tenga ganas, cuando ya no quiera ir a entrenar, cuando me entre el “viejazo”, como se dice, tomaré la determinación de dar un paso al costado. Hoy estoy entre los goleadores del torneo, jugando los minutos que he jugado, y eso me da más ganas de seguir.