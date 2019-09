Incertidumbre cruzada: La Roja podría complicar el golpe de gracia de la UC en el Campeonato Nacional 2019

Universidad Católica podría perder a sus nombres más relevantes para los días en que puede sellar la obtención del Campeonato Nacional 2019. La Roja complica a los cruzados, ya que la fecha FIFA de octubre (12 y 15 de dicho mes) coincide con el desarrollo de la jornada 24 del torneo, en la que la UC tiene chances matemáticas de lograr el título, como visita ante Unión La Calera.

La Franja visitará a los cementeros el miércoles 16 de octubre, día en que los seleccionados recién se estarán trasladando de regreso a Chile. Por lo mismo, también se complica la situación de los presuntos seleccionados pensando en otro crucial duelo para la UC: el clásico ante Colo Colo en San Carlos de Apoquindo, por la fecha 25.

Gustavo Quinteros podría contar con los seleccionados cruzados sólo tres días antes del clásico ante Colo Colo, lo que dificulta su planificación. Eso sin contar la merma física que pueden presentar los jugadores involucrados.

"Me sorprendió un poco como entrenador, porque siempre me habían dicho que sólo los partidos de Copa Chile se iban a jugar en fecha FIFA y no los del torneo. Son temas importantes que deberá resolver la dirigencia del club con la Federación, sin perjudicar a nadie. A mí me encanta cuando los jugadores van a la Selección, porque ellos luchan, se esfuerzan y quieren estar, pero también hay casos en los que los clubes los necesitan", manifestó al respecto el DT cruzado.

Duvier Riascos recibe el perdón de Quinteros, pero su futuro está lejos de la UC El DT de la Franja le bajó el perfil al retraso que presentó el colombiano en una práctica. Eso sí, en Cruzados ya contemplan liberar un cupo de extranjero con su salida.

Cabe consignar que los defensas Benjamín Kuscevic y Alfonso Parot, el mediocampista César Pinares, y los extremos José Pedro Fuenzalida y Edson Puch están en la mira del entrenador de la Selección Reinaldo Rueda, con quien Quinteros tiene una estrecha relación.

Cuando el actual DT de la UC era entrenador de Emelec (2012-2015), Reinaldo Rueda estaba a cargo de la selección de Ecuador (2010-2014), lo que los llevó a vivir situaciones similares a la que ahora deben resolver. "Cuando estaba en Emelec tenía 5 o 6 jugadores fijos en la selección y nunca tuvimos problemas, hicimos una muy buena relación. Se trataba de llegar a un acuerdo, en Ecuador se podían postergar partidos, acá no", comentó al respecto el argentino-boliviano.

Quinteros remarcó que "sería importante que entre el club, jugadores y Federación nos pongamos de acuerdo en esto, sin perjudicar a nadie.El deseo de los jugadores es brillar en los clubes para estar en la Selección. Sería algo muy feo para mí o para el club cortarle eso al jugador, pero sí sería bueno ponerse de acuerdo, que no sucedan estas cosas más adelante".