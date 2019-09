Joven promesa argentina que desechó la U fue nominado a la selección trasandina Sub 23

Un increíble caso se dio con Valentín Castellanos, joven promesa argentina que estuvo hace unos años en Universidad de Chile, pero que no encontró su lugar en el equipo que dirígia Ángel Guillermo Hoyos.

Ahora, el ex delantero de la U, tras un gran paso por Torque de Uruguay y ahora en el New York City de la Major League Soccer de Estados Unidos, fue convocado por el técnico Fernando Batista para la selección de Argentina Sub 23 que buscará un cupo olímpico a Tokio.

Castellanos jugará los amistosos ante México, en una selección trasandina que está formada principalmente por nombres que jugaron el último Mundial Sub 20 y luego los que ganaron el oro panamericano en Lima.

El puntero jugó apenas un partido oficial por la U, fue ante Corinthians por la Copa Sudamericana 2017. Sin embargo, después no pudo encontrar un lugar debido a su juventud y la falta de cupos de extranjeros en el primer equipo.

Ahora brilla en el City de New York, siendo una de las mejores figuras de la MLS actual con 11 goles en esta campaña.