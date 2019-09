El WRC adelanta la fecha de Chile: el mundial de rally será en abril

Al finalizar el debut mundial del WRC en Concepción, la producción del campeonato aseguró que haría todo lo posible para cambiar la fecha a una más temprana en el calendario, para evitar posibles problemas de clima en la cuenca del Biobío.

Finalmente, el trabajo tuvo éxito y el WRC confirmó que el rally de Chile se adelanta un mes. Así quedó establecido en la oficialización del calendario 2020 del mundial, que puso a Concepción en abril en vez de mayo, como fue este año.

Así, Chile será la cuarta fecha de la temporada, entre el 16 y el 19 de abril, y vendrá después del rally de México y antes del de Argentina, que pasó a correrse a principios de mayo, en una larga tirada latinoamericana de casi dos meses.

CALENDAR RELEASE: Six continents feature for first time ever! 🌎🌍🌏 #WRC

Read more on https://t.co/fD9Uk4KUwu pic.twitter.com/WKLGwc48dV

— World Rally Championship (@OfficialWRC) September 27, 2019