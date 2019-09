Basay y el triunfo de Palestino ante la U: "En el segundo tiempo nos regalaron la mitad de la cancha"

Palestino sigue con su buen presente en el Campeonato Nacional y tras vencer por 3-2 a Universidad de Chile en el Estadio Nacional, escaló hasta el segundo puesto de la tabla de posiciones. El entrenador de los árabes, Ivo Basay, valoró la victoria, realizó un claro análisis del partido y fue claro al señalar que la U no propuso en el segundo tiempo.

"Más allá de la remontada, en el segundo tiempo nos regalaron la mitad de la cancha. No nos metemos atrás en esas instancias. Con todo lo que vive la U, te regalan una parte del terreno", sostuvo Basay en conferencia de prensa.

En esa línea, el Hueso señaló que "ellos nos dieron la salida concreta, estaban desde mitad de la cancha hacia atrás. No estamos acostumbrados a hacer lo mismo, salimos a presionar, y por circunstancias te logran meter atrás, pero no es nuestro esquema".

Basay fue muy crítico con el árbitro Christian Rojas y sus asistentes al validar el gol de Osvaldo González, quien estaba en claro fuera de juego e indicó que "ni siquiera es un offside al límite, cuando se te pasa uno por medio metro uno dice se te puede pasar. Es muy evidente, nunca he pensado que los árbitros se equivocan con mal intención. Uno habla cuando pierde de estas decisiones. Los líneas se han equivocado bastante y en situaciones complejas, los árbitros tienen que tener cuidado".

Sobre el presente del equipo, apuntó que "yo no hablo de posición. Qué bueno que estamos ahí. El tema es no desenfocarse, si pensamos en alguna clasificación nos va a restar enfoque a los jugadores y a mi. Nosotros no podemos ni mirar para atrás ni mirar para adelante. En la medida en que nos concentremos en el siguiente partido vamos a poder avanzar".

Finalmente expresó que "siempre cuando se pierde es error de los rivales, sobretodo con los equipos grandes. Si tu has visto todos los partidos de Palestino, el sistema siempre ha sido el mismo. A pesar de estar jugando en un estadio con mucha gente en contra, con un rival importantísimo, te abstraes de eso y puedes ganar".