Pinares y Fuenzalida saborean el bicampeonato de la UC: "Estamos muy firmes y sólidos"

Universidad Católica se acerca a pasos agigantados al bicampeonato y tras golear por 4-1 a Curicó Unido como visitante, las figuras del compromiso, César Pinares y José Pedro Fuenzalida, reconocieron que en la UC siempre salen ha ganar los partidos y que no se han relajado.

"Los rivales también juegan, nos hacen partidos difíciles y a veces pareciera que no tuviéramos ritmo, pero nosotros siempre proponemos y vamos para adelante", indicó Pinares.

"Entrenamos todos los días por no bajar la guardia, todos se pelean algo y nos esforzamos al máximo, ese es un tema para nosotros. No podemos pensar en la diferencia que tenemos y debemos ganar todos los partidos", sostuvo Fuenzalida sobre el hecho de no relajarse.

Sobre el partido, Pinares expresó que "fue un lindo partido que se nos complicó al partido, pero mantuvimos la tranquilidad para dar vuelta el resultado y el equipo está más firme y sólido".

El volante también se refirió a la ventaja que tienen con sus escoltas y fue claro en señalar que "tenemos que pensar en nosotros, pensamos en ganar, en seguir firme y consolidarnos cada vez más y lo estamos logrando".

Por su parte, el capitán de los estudiantiles, realizó un análisis del partido e indicó que "más allá del gol de ellos, mantuvimos la tranquilidad, fuimos contundentes y mostramos un buen fútbol algo que nos había costado en algunos partidos. Es un campeonato largo que es complicado pero seguimos arriba".

Por último, también comentó la ventaja que tienen con sus rivales y apuntó que "la verdad que la diferencia ha sido un tema después mantenerla y aumentarla. Nosotros tomamos cada partido con la mentalidad de ganar y nuestro principal objetivo es ganar los partidos, no pensamos en si los rivales dejan puntos, y después tenemos el objetivo de lograr el campeonato que lo estamos logrando".