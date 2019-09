Superman Vargas destaca el "aliento" del hincha de la U y confía en el plantel para no descender: "Tenemos grandes jugadores"

Sergio Superman Vargas, director de Azul Azul, lamentó el pésimo presente de Universidad de Chile, que luego de caer por 3-2 ante Palestino, cayó a la zona de descenso en el Campeonato Nacional. El momento de la U es cada vez más difícil y el ex arquero pidió calma a sus hinchas.

Tras el duelo en el Estadio Nacional, Vargas reconoció que la situación no es fácil: "Los jugadores están golpeados, es un momento difícil, no estaba en los planes perder hoy, nos golpea mucho".

“Quedan ocho partidos, depende de nosotros salvarnos y salir de esta situación en la que estamos. Confiamos a muerte en nuestros jugadores, sabemos que son muy buenos jugadores, tienen las condiciones y la capacidad, por algo llegaron a Universidad de Chile. No se están dando las cosas, pero creemos que podrán salir de esto. Deben creer en ellos mismos, y en estos momentos duros hay que mantener la tranquilidad y la cabeza en alto", añadió.

Sobre lo que viene, el Superclásico con Colo Colo, el ex meta indicó que "tenemos un partido especial para nosotros la próxima semana, vale tres puntos, pero es muy especial ante Colo Colo e iremos con todo. Hay una autocrítica, un análisis profundo, pero ahora queda dar vuelta la página y que mejor que hacerlo ante un gran rival. No puedo hablar de temas generales, normalmente los análisis no ocurren después del partido".

No se quedó allí, el Superman, pese a la derrota, alabó el apoyo de los fanáticos azules que llegaron a casi 35 mil personas esta tarde en el Nacional: "El aliento de los hinchas de la U es para destacarlo, por el dolor que deben sentir ahora, por la derrota, entiendo al hincha. Le pido que en este momento necesitamos que apoyen al equipo, a los jugadores, con su aliento hoy pudimos revertir ese 2-0 circunstancial. Me parece que la U se ha destacado porque la hinchada ha estado en los peores momentos, de ese valor agregado que tenemos, apelo a ese apoyo que tenemos".

"No nos salen las cosas como queremos y la gente que les interese que nos vaya bien necesitamos que nos ayude, yo comprendo la rabia de los hinchas, pero los necesitamos. Nos quedan ocho fechas aún", agregó.

Finalmente, pidió más calma: "La red de apoyo del club es muy importante, hay muchas personas que trabajan en eso. En este momento lo peor que hay es volverse loco, tenemos que mantener la calma. Confiamos en estos jugadores, que son grandes jugadores, ellos son los encargados en dar vuelta esto".