El complejo escenario de la U: en descenso, en crisis y con el Superclásico al frente

El escenario de Universidad de Chile es muy malo y podría ser peor. La derrota de los azules 3-2 ante Palestino los deja en una posición más que complicada, ya que retornaron a la zona de descenso y lo hacen justo antes del partido más importante del año, el Superclásico ante Colo Colo en el Monumental.

Aunque la situación de la parte baja no ha desaparecido del todo, con la llegada de Hernán Caputto la U había logrado pasar fecha a fecha afuera de la zona de descenso, sobre Antofagasta y Universidad de Concepción. En la fecha 17, después de vencer a los Pumas 1-0, lograron salir de ahí.

Luego, pasaron cuatro partidos y cuatro empates (U. La Calera, U. Católica, Coquimbo y U. Española), los que, ayudados por diferentes combinaciones de resultados, le permitieron respirar un poco. Pero la caída ante los de colonia los volvió a hundir, esta vez por diferencia de goles: Antofagasta tiene -4; la U, -6.

A eso se suma la pálida imagen de juego que mostró ante Palestino. Con varias ausencias por lesión, el equipo que planteó Caputto en la fecha pasada tuvo debilidades defensivas, confusiones en el mediocampo y falta de definición en ataque. En las fechas pasadas se trató de compensar con empuje, pero en el último partido eso también falló, aunque pudieron remontar el 2-0 parcial para quedar 2-2.

También hay que mirar el escenario dirigencial, con una grave crisis institucional y financiera que los ha llevado a tomar medidas insólitas como cortar la entrega de shampoo para los jugadores del primer equipo. Medidas que, más allá de su dudosa eficacia, han servido para desnudar las dificultades y para ser blanco de las mofas de sus rivales.

Así, a ocho fechas del final, la U está más complicada que nunca… aunque podría estarlo más aún. El Superclásico es el próximo domingo y los azules deben visitar un estadio que no los ha visto ganar hace 18 años para enfrentar a un rival que no puede superar hace siete. La presión por ganar (no sólo sumar puntos) es gigante, pero los muchos factores (resultados, juego, institución, la historia) hacen dudar mucho que lo pueda lograr.

Se acaba el torneo. ¿Podrá reaccionar la U a tiempo para salvarse?