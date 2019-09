Sebastián Ubilla se suma a los lesionados: la U tiene cuatro dudas para el Superclásico ante Colo Colo

Siguen las malas noticias en Universidad de Chile. Tras la derrota ante Palestino por 3-2, los azules volvieron a la zona de descenso y por la jornada 23 visitarán a Colo Colo en una nueva edición del Superclásico, encuentro al que podrían llegar con varias bajas por lesión.

Sin embargo, Sebastián Ubilla se sumó a la lista de lesionados en los laicos, tras salir reemplazado por problemas físicos en la caída ante los árabes en el estadio Nacional. El delantero estaría prácticamente descartado para el duelo ante los albos, según supo El Gráfico Chile.

El Conejo se sumó a Matías Rodríguez, Ángelo Henríquez y Lucas Aveldaño, quienes también tienen molestias físicas y no estuvieron ante el elenco de colonia en la última fecha. No obstante, tienen más chances que el ex delantero Santiago Wanderers de reaparecer en el once titular en la nueva versión del Superclásico.

La U visitará a Colo Colo en el Monumental el sábado desde las 15:00 horas, en un recinto donde los azules no triunfan desde 2001.