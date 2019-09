De la molestia cruzada a los argumentos oficialistas: la dura disputa entre la UC y la ANFP por el lío de la programación

En Universidad Católica existe profunda molestia por el tope entre la jornada 24 del Campeonato Nacional y la fecha FIFA de octubre. Ante ello, la directiva de Cruzados tomó cartas en el asunto este lunes y solicitó formalmente una reunión con las autoridades del fútbol chileno para dar solución a este conflicto y de ese modo poder contar con sus jugadores en el duelo ante Unión La Calera en el Nicolás Chahuán Nazar, en el que la UC puede sellar la obtención de su estrella 14 en tornos de Primera División.

"Nos parece que se está cometiendo un error importante al programar un partido del torneo en conjunto con la fecha FIFA. Cuando aprobamos pasar una fecha del torneo para el segundo semestre, teníamos claro que la Copa Chile se iba a topar con fecha FIFA, pero no era el acuerdo que se jugaría una fecha del torneo durante una fecha FIFA", manifestó el presidente de Cruzados, Juan Tagle, tras la reciente victoria de la Franja sobre Curicó Unido en La Granja.

En el líder del fútbol chileno saben que el DT de la Roja, Reinaldo Rueda, tiene en la mira a varios cruzados, quienes podrían ser citados para los duelos ante Colombia (12/10) y Guinea (15/10), ambos a jugarse en España. Benjamín Kuscevic, Alfonso Parot, César Pinares, José Pedro Fuenzalida y Edson Puch son los jugadores que están en la carpeta de Rei.

En caso de ser convocados, se perderían el compromiso ante Unión La Calera por la fecha 24, fijado para el miércoles 16 de octubre en el Nicolás Chahuán Nazar. Además, los jugadores citados a la Roja llegarían sólo dos o tres días antes del clásico ante Colo Colo (20/10) en San Carlos de Apoquindo. Cabe recordar que en los duelos ante los cementeros y los albos, la UC puede dar el golpe definitivo para obtener el Campeonato Nacional 2019.

Por ello, la directiva encabezada por Juan Tagle decidió pedir formalmente una reunión con la ANFP para resolver este asunto. La respuesta a esa petición depende directamente del presidente del fútbol chileno, Sebastián Moreno.

Los motivos de la ANFP

Desde Quilín dejan en claro que cambiar fechas es un asunto complejo y que los clubes ya tenían conocimiento de este tope de fechas. "La programación de esta fecha fue oficializada hace prácticamente tres meses. La programación es un tema de alta complejidad y todos los clubes estaban en conocimiento que a raíz de que esta rueda tiene 16 fechas. Indefectiblemente se programaría una fecha a mitad de semana", explicaron desde la ANFP a El Gráfico Chile.

"Colo Colo estaba consciente de que se jugaría esa mitad de semana y por ese motivo es que solicitó expresamente que su partido ante Huachipato se jugara el mismo día que el de la UC contra La Calera, fuese martes, miércoles o jueves, de manera que ambos equipos llegaran en igualdad de condiciones al clásico del domingo 20 de octubre", agregan.

Además, en la ANFP expresan que en octubre habrán "más de 20 eventos en más de 15 provincias que afectan la seguridad pública de nuestro país", y que en noviembre ocurre una situación similar, incluyendo el Foro de la APEC que se realizará el 16 y 17 de dicho mes en Santiago. A ello se deben sumar que ya están programadas las fase finales de Copa Chile y la liguilla de la B, lo que dificulta el reprogramar la fecha 24.

Frente a la explicación de la ANFP de que los clubes conocían hace tres meses la programación de la fecha 24, desde Cruzados manifestaron que "eso no es argumento. De hace rato que venimos pidieron que solucionen el tema. El problema es evidente". En la Franja no persiguen una solución puntual, por lo que se abren a que la jornada en cuestión sea reprogramada o que sus jugadores -y los de sus rivales directos- no sean considerados por Rueda en esta pasada. "Queremos que no se afecte el fair play ni la competitividad del torneo", afirmaron.