Dituro se proyecta en la UC: "El año que viene quiero seguir en Católica, afrontando un torneo internacional"

El sobresaliente año que ha tenido Matías Dituro en el arco de Universidad Católica le permite posicionarse como uno de los jugadores exportables en el actual plantel de la UC. Por lo mismo, en Cruzados saben que al término de la temporada pueden llegar ofertas por el meta argentino.

Sin embargo, el propio Dituro prefiere no pensar en posibles ofertas por ahora. Es más, el ex Deportes Antofagasta afirma que se proyecta en la Franja para el 2020, jugando una copa internacional. "Estoy contento en el club, me siento feliz cada semana entrenando en este club que nos brinda todo. Los resultados deportivos acompañan, tenemos el arco menos batido del torneo y eso es gran esfuerzo de todo el plantel", comentó.

"Me pasan solamente cosas positivas por la cabeza, mi objetivo para mi futuro es pensar solamente en el torneo local y en la Copa Chile, lograr los dos objetivos que tenemos trazados, y el año que viene quiero seguir en Católica, afrontando un torneo internacional y ojalá poder hacerlo de muy buena forma", continuó.

Cabe destacar que tras ser adquirido por la UC a fines del 2018, Dituro firmó un contrato por tres temporadas con los cruzados, es decir, hasta diciembre del 2021. Sin embargo, luego de ser rechazadas un par de ofertas que llegaron por su carta a San Carlos de Apoquindo (del Pachuca de México y del Eupen de Bélgica) durante el 2019, el oriundo de Bigand negocia una mejora en su salario para permanecer en la precordillera.

La fecha FIFA y el Superclásico

Por otro lado, Dituro mostró su descontento por el tope entre la jornada 24 del Campeonato y la fecha FIFA de octubre, en la que la UC se puede ver perjudicada al perder a varios jugadores que están en el radar del DT de la Selección, Reinaldo Rueda.

"En esta situación, la fecha FIFA coincide con un partido del torneo y enseguida viene un clásico. No está bueno, habrá varios equipos con bajas importantes y nosotros necesitamos tener a todos los jugadores a disposición para nuestros desafíos", sostuvo.

Por otro lado, a Dituro se le consultó por las distintas realidades de Colo Colo y la U con miras al Superclásico que sostendrán el sábado, ante lo que respondió que "no me voy a meter en esa situación, voy a preparar mi mate y a sentarme a ver ese partido de fútbol, nada más".