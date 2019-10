Matias Rodríguez y el mal momento de la U: "Hay que sacarse la palabra descenso de la cabeza, ojalá sea rápido"

El defensa de Universidad de Chile, Matías Rodríguez, adelantó el Superclásico ante Colo Colo de este sábado a las 15:00 horas en el estadio Monumental. Un duelo especial para la U, que llega en zona de descenso a este duelo.

En conferencia de prensa en la ANFP, el argentino indicó que "hemos llegado a este partido mejor que el rival, y no hemos ganado, hemos jugado mejor y no hemos ganado. Hemos llegado con mucha diferencia y tampoco hemos ganado, entonces lo único que tengo claro es ir a ese estadio y perderle el respeto, y animarse a jugar".

Acerca de la situación actual de la U, ubicada en este instante en posiciones de descenso a Primera B, dijo que "hay que sacarse la palabra descenso de la cabeza, pero hay que sacársela rápido, es una palabra fuerte. No podemos dar nada por perdido hay que seguir entrenando y si tuviera la clave la daba cinco meses atrás. De mi parte y mis compañeros siempre hay entrega y los mas chicos siempre tienen que tenerla".

"Somos conscientes de no estamos donde nos gustaría y sabemos que será un partido sumamente difícil, pero también sabemos que este partido es fundamental en lo mental para lo que viene después. Es una posibilidad para sumar de tres, de ganar y tener un envión anímo, veo muchas ganas en el equipo", comentó.

Además, de lo que dijo Frank Darío Kudelka en su partida de la U, al mencionar que en los azules había un "miedo institucional" al momento de medirse a Colo Colo, Rodríguez consideró que "Frank cuando se fue, no se fue de la mejor manera. Es su pensamiento que la U no la comparte y yo tampoco".

Finalmente, sobre lo que esperan en Macul este sábado, explicó que "vamos por los tres puntos, no podemos especular de ir a empatar, tenemos que ir a sumar. Depende de la forma de un resultado, pero prefiero ir al Monumental por los tres, pero si no se da no podemos perder y hay que sumar".