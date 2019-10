El "miedo institucional" vaticinado por Kudelka regresa en la U ante la opción de descenso justo en la previa al Superclásico

El ex técnico de Universidad de Chile, Frank Kudelka, renunció a la banca de los laicos en marzo de este año, luego de una seguidilla de malos resultados y tras decidir que no quería continuar en la institución por ciertas actitudes de sus dirigentes. Antes de partir, eso si, el actual entrenador de Newell's Old Boys lanzó una advertencia sobre la realidad que vive por dentro Azul Azul, en especial la semana en que debían enfrentar a Colo Colo.

"Es un miedo institucional que se traspasa diciendo que llevamos tantos años sin ganar, entran con ese miedo de tantos años (…) En el fútbol de hoy se actúa de acuerdo a las emociones y a los miedos. Si ganas esta todo bien y si pierdes se tergiversa todo. El fútbol, es mas que perder o ganar", aseguró Kudelka tras su salida de la U, enfocándose específicamente en lo que era el duelo de los laicos contra los albos en el Estadio Monumental, un escenario que tendrá la U este fin de semana.

En el marco de la edición 186º del Superclásico entre las dos principales escuadras de nuestro país, la U llegará precedido con la presión de 18 años sin poder ganar, además del "miedo latente" de que la opción del descenso a la Primera B 2020 se materializa cada vez más.

Según cuentan a El Gráfico Chile, el temor a bajar a segunda división se intensificó tras el partido contra Palestino ya que varios directores de la Azul Azul "no vieron respuesta de los jugadores en el segundo tiempo" y "por primera vez en el año sienten ciertamente que pueden bajar ya que no se sabe qué más se puede hacer a estas alturas".

Ante un escenario de tensión absoluta enLa Cisterna, la única medida concreta que la dirección deportiva (encabezada por Sergio Vargas y Rodrigo Goldberg) de la concesionaria le entregó al técnico Hernán Caputto fue "abstraer al equipo de los factores externos" y que se concentren netamente en el trabajo de la cancha, tal como indicó públicamente el propio adiestrador antes del encuentro frente a los árabes.

La U vive una vorágine total luego de la caída 3 a 2 frente a Palestino del pasado fin de semana ya que, además de dejarlos en zona de descenso directo en la tabla de posiciones, también dejó un amargo sabor de cara al Superclásico frente al Cacique de este sábado 5 de octubre (15:00 horas). Un partido donde los azules se juegan muchísimo más que de tratar de romper la maldición proveniente del 2001, ya que será vital en sus pretensiones para sumar y evitar la perdida de la categoría en el fútbol chileno.