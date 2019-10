¿Será una revancha de la final de Madrid? River y Boca chocan en las semifinales de la Copa Libertadores

River Plate y Boca Juniors se volverán a enfrentar por una instancia de Copa Libertadores. Esta vez, los equipos más grandes de Argentina se medirán en semifinales, el 1 de octubre a las 21:30 horas en el estadio Monumental, en busca de un cupo para la final del 23 de noviembre que se disputará en Santiago en el estadio Nacional.

Los dirigidos por Marcelo Gallardo tienen la oportunidad de someter nuevamente a su clásico rival, después de la final del 9 de diciembre de 2018 jugada en el estadio Bernabéu de Madrid. Los millonarios vienen de eliminar a Cruzeiro por penales en los octavos de final y a Cerro Porteño en cuartos, sin embargo, obtuvieron tres empates y solo cosecharon un triunfo ante el cuadro paraguayo en el encuentro de ida en el Monumental. Por la Superliga Argentina, el campeón de América viene de derrotar por 2-0 al Gimnasia y Esgrima de La Plata de Diego Armando Maradona y se ubica 7º con 14 puntos.

La revancha de la final en Madrid / Getty

Por otro lado, los Xeneizes quieren olvidar la final perdida en la Libertadores 2018, eliminar a River en la misma instancia de la edición 2004 e ir por su séptimo trofeo en el máximo torneo continental. Los dirigidos por Gustavo Alfaro dejaron en el camino a Atlético Paranaense y a Liga Deportiva Universitaria de Quito, además, en las rondas eliminatorias no han recibido ningún gol en contra. Por la liga argentina, Boca viene de empatar 1-1 ante Newell's Old Boys en La Bombonera, no obstante, siguen en la cima de la Superliga con 18 puntos. En ese mismo encuentro, el ex delantero de O'Higgins, Cristian Insaurralde, rompió los 1128 minutos de imbatibilidad del portero Esteban Andrada, la mayor racha del fútbol argentino contando competencias nacionales e internacionales.

Además, River y Boca se enfrentaron por la quinta fecha de la Superliga Argentina, en el que fue el primer partido entre ambos luego de la final de la Libertadores 2018 de Madrid. No obstante, no lograron sacarse diferencias y aburrieron empatando sin goles. Un mes después se vuelven a enfrentar, pero por el máximo torneo continental.

La probable formación de River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz (Javier Pinola), Milton Casco; Enzo Pérez, Exequiel Palacios, Ignacio Fernández, Nicolás De La Cruz; Rafael Santos Borré y Matías Suárez.

La posible oncena titular de Boca Juniors: Esteban Andrada; Julio Buffarini, Lisandro López, Carlos Izquierdoz, Emmanuel Mas; Iván Marcone, Nicolás Capaldo, Alexis Mac Allister, Eduardo Salvio (Emanuel Reynoso); Mauro Zárate (Franco Soldano) y Ramón Ábila.

La nueva edición del Superclásico de Argentina, será el 1 de octubre en el estadio Monumental, a partir de las 21:30 horas.