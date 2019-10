Escándalo en el tenis: umpire italiano tuvo su peor día alentando a un jugador a ganar rápido y luego acosó a una niña pasapelotas

Nuevo escándalo en el mundo del tenis. En el Challenger de Florencia, el umpire italiano Gianluca Moscarella motivó a un tenista y lanzó comentarios indebidos a una pasapelotas.

La primera situación se registró en la segunda ronda del torneo, que tenía como protagonistas al portugués Pedro Sousa y al italiano Enrico Dalla Valle.

Al terminar el primer set en el que venció Sousa por 7-5, Dalla Valle se había ausentado de la cancha por dirigiese al baño. En ese momento, comenzó el dialogo entre el árbitro y Sousa, sin percatarse el juez, que estaba el micrófono encendido.

"Querido Pedro, fuerza. Estate concentrado. Dos minutos y termina, mantente enfocado. No me rompas, eres bueno, yo miro las bolas, tú juegas, no te preocupes. Fuerza, que hace mucho calor. Juega concentrado, por favor. Soy viejo para estar en la cancha dos horas, por favor", le suplicó.

Sousa, algo anonadado, le pregunta que sucedería si el encuentro se extiende, a lo que responde sin pensarlo: "Te mato, te mato".

Por otra parte, lanzó comentarios acosadores y desubicados hacia una recogepelotas:

"Eres fantástica" y "eres muy sexy”, fue lo primero que le dijo. Luego, en medio del juego, le pregunta: "¿Cómo estás? ¿Tienes calor? Hace mucho calor. ¿Físicamente o emotivamente?".

Luego del inapropiado episodio, la ATP abrió una investigación y suspendió de manera temporal a Moscarella.

"Somos conscientes de una serie de desacuerdos que involucran al árbitro Gianluca Moscarella durante un partido entre Pedro Sousa y Enrico Dalla Valle en el evento ATP Challenger Tour en Florencia la semana pasada. Moscarella fue expulsado inmediatamente del torneo cuando el asunto salió a la luz", señala un comunicado emitido por la organización.