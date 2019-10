Históricos de Colo Colo no quieren que la U descienda: "No es bueno para el fútbol chileno"

El Superclásico 186 entre Colo Colo y Universidad de Chile se juega dentro y fuera de la cancha. Ahora fue el turno de dos históricos albos que analizaron el mal momento de la U, que contra todo pronóstico, está en zona de descenso en el Campeonato Nacional.

Al respecto, el ex defensa albo Lizardo Garrido señaló que "quiero ser respetuoso con un equipo tan grande como Universidad de Chile, es un tema de ellos que tienen que solucionar ellos, ya que están en una situación compleja".

"Yo creo que el 99,9 por ciento de los hinchas de Colo Colo están disfrutando este momento, porque a la inversa sería igual, pero para alguien que ha estado inserto en el fútbol durante mucho tiempo, al fútbol chileno no le hace bien que la U esté en ese lugar", explicó.

Por su parte, el ex DT y mediocampista Eddio Inostroza indicó que "llegan dos equipos con diferentes posiciones en la tabla de posiciones, donde Colo Colo no venía bien pero en el último partido ganaron bien, ahora tienen que imponer su condición de local y respetar la historia. Creo que será un partido muy luchado".

Y sobre el momento azul, el Yeyo afirmó que "para el fútbol chileno no es bueno que la U descienda, se despotencia mucho el Campeonato Nacional. Colo Colo no andaba bien y estaba segundo, pero es una realidad decir que los otros equipos, no estaban bien".