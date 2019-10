Antonio Conte y el arbitraje del Barcelona-Inter: "Deben tener respeto por aquellos que vienen a jugar al fútbol"

La derrota del Inter de Milán 1-2 ante Barcelona como visitantes dejó molesto a Antonio Conte, entrenador de los lombardos. No solo porque su equipo jugó bien y no logró el resultado, sino que también por un entrevero con el árbitro del partido.

El estratega de Alexis Sánchez señaló que cuando fue amonestado el juez le dijo "que a la próxima me enviaría lejos, pero el respeto está escrito en su chaqueta y le pedí respeto. Deben tener respeto por aquellos que vienen a jugar al fútbol y lo hacen mejor otros. Estamos hablando de un árbitro internacional, no es nuevo. Esto me deja amargado, pero no quiero complicar a los jugadores, es un sentimiento personal".

Sobre el trámite del partido Conte señaló que "merecíamos mucho más esta noche. Complicamos a un buen equipo como Barcelona. Probablemente algunos de nuestros jugadores tuvieron menos energía en la segunda mitad porque recientemente jugamos varios partidos seguidos".

Finalmente, el técnico italiano realizó una autocrítica, ya que "me cuenta encontrar elementos positivos después de una derrota, porque sufro mucho cuando pierdo. Un gran equipo nunca regresa feliz a casa después de una derrota, incluso después de haber jugado bien como lo hicimos nosotros".