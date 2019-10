El DT de Boca la emprendió contra River tras la derrota: "Se tiran permanentemente, ellos buscan los penales"

El técnico de Boca Juniors, Gustavo Alfaro, no ocultó su desazón tras la caída 2-0 frente a River Plate por la semifinal de ida de Copa Libertadores. En conferencia de prensa, el entrenador argentino las emprendió contra la actitud de los jugadores rivales, a quienes acusó de buscar siempre la falta penal.

"Les mostré un video a los jugadores de River de la cantidad de jugadas simuladas que hay de los jugadores de River proponiendo penal y buscando penal, siempre poniendo el cuerpo. Siempre buscando la falta. Por eso siempre la idea de ir a presionar y evitar el contacto, sabíamos que se tiran permanentemente, que se tiraban. Por eso le digo al árbitro que De La Cruz se tiró cuatro veces, cuántas veces se va a tirar, si simula tenés que amonestar. Ahí es donde veo, no tiene nada que ver el arbitraje, son detalles, cómo se medían las distintas jugadas", disparó el DT tras el partido.

"A Wanchope Ábila lo cortan en una jugada mitad de cancha River donde quiere girar para salir, corta permanentemente y no de te deja armar, puede ser de amarilla y no se revisa. Y la de Capaldo sí se revisa. No quiero detenerme en esos detalles, da la sensación que estoy queriendo justificar algo que no es. Pero sabemos que River trabaja un montón de detalles", continuó.

De cara a la revancha, el técnico Xeneize aseguró que "para nada está la llave cerrada. Nos queda una vida y tenemos fe en darlo vuelta. Vamos a dejar la piel para tratar de revertirlo". Y agregó: "En lo anímico yo te aseguro que no hay que trabajar, los muchachos están de pie. Podremos quedar eliminados pero vamos a dejar la vida en la cancha de Boca".