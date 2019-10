Azul Azul consigue el Banderazo de la U previo al Superclásico, pero Los de Abajo se niegan a participar

View this post on Instagram

Queremos aclarar que nosotros LOS DE ABAJO la hinchada oficial del club Universidad De Chile, no realizaremos el banderazo en el estadio Nacional, no seremos parte de dicho evento llamado por la concesionaria para tapar su mala gestión y su nula intervención antes las injusticias que pasamos los hinchas de la U en las distintas canchas del país incluyendo el estadio Nacional con la represión policial, no nos parece que pongan condiciones para dicho banderazo, revisiones exhaustivas, y abusos de parte de todos los sectores que se supone que resguardan a la gente en un evento deportivo, señores de azul azul ustedes ahora quieren acercar a la gente a los Jugadores cuando por años hemos tenido que ir a cantarles a un portón, cuando son ustedes mismo los que le prohíben a los jugadores salir a saludar a la hinchada! por lo tanto toda información que circule en redes sociales afirmando la participación de LDEA es totalmente falsa, esta hinchada está siempre y nunca abandonarémos por lo mismo el sábado llegaremos todos a pedrero a pintarle la cara al indio y a enmudecer el estadio de pinochet con el aguante de LOS DE ABAJO pero el viernes no estará la fiesta de LOS DE ABAJO en el nacional BARRA OFICIAL LOS DE ABAJO.