César Pinares avisa en la UC: "No se ha firmado la renovación, pero las conversaciones están bien avanzadas"

Con sus dos goles en la reciente victoria 4-1 de Universidad Católica sobre Curicó Unido, el mediocampista César Pinares ratificó que es una de las individualidades más destacadas en lo que va de año en la UC. Y por eso mismo, en la directiva de Cruzados entienden que es crucial que continúe en el club.

El ex Colo Colo termina su actual vínculo con la Franja en diciembre y si bien en agosto pasado el presidente de Cruzados, Juan Tagle, dijo que su renovación estaba prácticamente cerrada, este miércoles el propio jugador dijo que aún no tiene sellado un acuerdo para extender su contrato, pero que las conversaciones están muy avanzadas.

"Hoy en día no se ha firmado la renovación, pero las conversaciones están bien avanzadas, las dos partes estamos con interés de seguir, espero que en un futuro cercano ya se pueda concretar eso. Lo importante es que yo quiero seguir, el club también está interesado, estando esas dos cosas de la mano, no debería haber ningún problema", dijo el jugador que renovaría por dos años con el actual campeón del fútbol chileno.

Sobre su buen momento en la UC, Pinares expresó que "vale la pena todo el esfuerzo y trabajo para esto, para poder cumplir los objetivos todos los fines de semana. Tenía el bichito de poder hacer un gol, se me dieron dos, por eso el doble de contento. Esto sigue y voy a seguir por la misma senda para conseguir cosas similares o mejores".

En términos futbolísticos, el seleccionado nacional comentó que "me encontré en un puesto que fue donde mejor me vi en Unión Española. Por mis características, el técnico vio que podía encajar en ese puesto de volante interno por la derecha y me compenetré bien con el Chapa, Rebolledo y Magnasco. Me ha hecho bien jugar en ese puesto, puedo sentirme libre para atacar y ayudo a mis compañeros a defender. Trato de andar por toda la cancha y no recibir tanto la pelota de espaldas al arco".

Respecto a su relación con la hinchada cruzada, Pinares sostuvo que "al principio tenía claro cuál podía ser el sentimiento del hincha, pero venía tranquilo, dispuesto a trabajar y a tratar de ganarme el respeto de la gente en la cancha. Y creo que lo he hecho".