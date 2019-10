Pinares y el lío por el tope de fechas: "Uno quisiera estar en su club, pero también piensa y quiere estar en la Selección"

El tope entre la jornada 24 del Campeonato Nacional y la fecha FIFA de octubre ha provocado molestia entre los clubes que cuentan con jugadores seleccionados en sus planteles, fundamentalmente en Universidad Católica. El actual puntero del fútbol chileno tiene varios elementos que están en la carpeta de Reinaldo Rueda, los que se podrían perder el partido ante Unión La Calera si son convocados por Rei.

Uno de ellos es el mediocampista César Pinares, quien al respecto manifestó que "esto de la programación ha sido bien raro, porque casi siempre coincidía con Copa Chile y más allá de ser Copa Chile igual uno quiere estar. Obviamente no se puede estar en los dos lados y es complicado, porque si los resultados siguen siendo positivo, uno quisiera estar acá, pero también piensa y quiere estar en la Selección, quién no quiere estar ahí".

El formado en Colo Colo enfatizó que "es un tema bien complejo. Los clubes lo tienen que manejar con la gente de la ANFP para buscar una buena solución, para que no pierdan ni los clubes ni los jugadores".

La UC podría verse afectada si Rueda convoca a un grupo importante de sus jugadores a la gira de España, en la que la Roja enfrentará a Colombia (12/10) y Guinea (15/10). Además de Pinares, Benjamín Kuscevic, Alfonso Parot, José Pedro Fuenzalida y Edson Puch están en la mira del cuerpo técnico de la Selección.

Pero por otro lado, los propios jugadores podrían verse afectados si es que Rueda opta por no convocarlos a la gira y así no generar perjuicios para la UC y los otros clubes que tengan jugadores convocables. Sin embargo, el propio Pinares cree que el hecho de no ser citado para la fecha FIFA de octubre por este tope en el calendario no afecta a los jugadores involucrados.

"No se pierde, obviamente habría que estar en ese momento, no podría hablar como que ya estoy en esa nómina porque aún no sale eso, pero si llegase a ser así creo que no se pierde. Uno tiene que seguir manteniendo un buen nivel. Si uno está bien tendrá más posibilidades de estar en la Selección", cerró.