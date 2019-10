Severino Vasconcelos: "Ahora cualquier jugador llega a la U, tienen que sacarse la mugre para no descender"

El histórico ex jugador brasileño de Colo Colo y Universidad de Chile, Severino Vasconcelos, anticipa la edición 186 del Superclásico del fútbol chileno. El ex mediocampista de 66 años reconoce ser absolutamente hincha de los albos, pero también admite que les tiene mucho cariño a los azules por el emotivo regreso a la Primera División que protagonizó en la campaña de 1989.

Es por ese respeto y recuerdo especial, que Vasconcelos también se refiere con delicadeza a la difícil situación que vive la U, que la tiene complicada con el descenso, más aún si tendrá que enfrentar a su archirrival en un estadio donde no gana desde hace 18 años.

Para el ex Palmeiras, la principal responsabilidad de la situación actual de los laicos recae en Azul Azul, por no contratar a los futbolistas indicados que necesitaba el equipo, más allá de pedirles a los actuales jugadores del plantel que no permitan un descenso que sería trágico para el fútbol chileno.

¿Ha estado al tanto del complejo presente de la U, que la tiene al borde del descenso?

Sí, es muy complicado, pero creo que puede salir. Ahora tiene el clásico y en esos partidos puede pasar cualquier cosa. En la situación de la U, hay veces en las que no sólo necesitas ganar, porque a veces hasta un punto sirve para que no bajes, pero en este tipo de partidos se complica mucho más.

Usted vivió la temporada de la U descendida en 1989. Imagino que no fue grato para nadie…

Es muy complicado jugar en segunda y sobre todo en nuestro grupo, que era la Zona Sur, donde nos llovió mucho. Pero eso es aparte, porque, en sí, cuesta. Los grandes siempre deben estar en primera y yo siempre había jugado en primera en Brasil, además. Hay jugadores que simplemente no están acostumbrados a jugar en segunda, como hay otros que sí. Para mí fue muy complicado ese año, pero subimos y fuimos campeones.

La U que descendió en 1988 tiene números "más azules" que los del actual equipo Los laicos de la trágica temporada del descenso sumaron un 43.3% de rendimiento, con 26 puntos. Hoy, el cuadro de Caputto lleva 21 unidades y un 31.8%, que lo tiene cerca de la "B".

Aún así, asumo que fue un año complicado. ¿Qué les dice a los jugadores de la U actual?

A nadie le deseo lo que vivimos ese año en segunda. Hoy veo que cambiaron mucho de técnico y de directiva, y eso perjudica aún más a un club y a la hinchada también, que paga su entrada todos los domingos para ver jugar a su equipo. Creo que tuvieron contrataciones tontas, los jugadores no rinden, echan técnicos y futbolistas, y pasa que si la U baja, será por segunda vez. Eso no puede ser para un equipo como la U, que tiene muchos hinchas y termina perjudicando al fútbol chileno. Yo no digo que los árbitros le ayuden, pero si no tienes plantel, no sé qué puedes hacer. Faltan ocho fechas y ahí puede pasar cualquier cosa, porque es un campeonato muy parejo.

Pero hoy en día los criticados por la hinchada son los jugadores. ¿Qué les diría a ellos?

Esperanza existe en muchos jugadores, imagino que en los que llegaron ahora, por ejemplo, pero es muy complicado, así que les digo que tienen que ser más profesionales y sacar esto adelante. Nadie en el fútbol chileno quiere que la U baje, pero la situación es complicada, sobre todo pensando que está el partido contra Colo Colo. Así que ahora los jugadores tienen que sacarse la mugre, tienen que entender que son un plantel, algunos con condiciones y otros sin condiciones. La dirigencia tiene que entender que no puede hacer cualquier contratación.

Han tenido tres técnicos en un año..

Claro, por eso juegan al pelotazo, porque no han tenido un buen período de adaptación y está todo cuesta arriba. Ahora es muy fácil para los jugadores llegar a clubes grandes, llegan jugadores que no están en condiciones para jugar en Colo Colo o la U. Para llegar hasta ahí hay que hacer un estudio largo, de cuántos partidos hizo para llegar, porque ahora cualquier jugador llega fácil a Colo Colo, a la U y a la Católica. Hay que hacer un estudio mejor, para hacer contrataciones buenas.

¿Cree que la U pueda bajar finalmente?

Sí, puede pasar cualquier cosa, pero depende. Ahora, si los jugadores se convencen y hacen un pacto para no bajar, que digan que van a sacar a la U adelante. Lo tienen que hacer, porque no pueden hacer otra cosa. Es complicada la situación y el problema tendrá que ser resuelto únicamente por los jugadores que están en la cancha.

Superclásico 186

Severino Vasconcelos posa con la camiseta de Colo Colo y la bandera brasileña / Revista Estadio Archivo

Usted también jugó en Colo Colo y es identificado como referente. ¿Tiene cariño por los albos y por la U?

Siempre digo que estoy muy agradecido de la U por cuando jugué, pero soy colocolino. Aún así, no quiero que la U baje, porque lo veo de manera profesional. Entonces, la U tiene que demostrar que puede sacar las cosas adelante y jugar para la gente, porque hay mucho en juego, dentro de una situación difícil. Tiene que plantear bien los partidos, debe tener un planteamiento para no bajar, nadie quiere que baje, pero va a tener que demostrar esa intención en la cancha, porque el campeonato está muy parejo, con varios equipos que juegan bien y complican a los grandes.

Y ahora viene el Superclásico…

Tanto Colo Colo como la U, obviamente, quieren ganar este partido, pero claro que la U está más complicada, porque no empezó de buena forma el campeonato y tiene que salir de la situación en la que está.

¿Cómo se puede concentrar la U al llegar al Monumental, sabiendo que lleva 18 años sin ganar y con opción de descenso?

Yo creo que tienen que sacar esto adelante como sea, cada partido tiene una historia diferente. Claro, son 18 años y por la situación en la que está la U, la gente cree que no puede llegar y ganarle a Colo Colo, pero, ¿si pasa? Son partidos diferentes, pero la U tiene que jugar de la misma manera siempre, no sólo porque sea Colo Colo. El plantel tiene que soportar y hablar, aunque esto no sólo es culpa de los jugadores, los culpables son quienes los contrataron, considerando que la U fue uno de los que más contrató. Entonces, ¿qué pasa? Me parece que hay personas que no están capacitadas para trabajar en la U, por eso no me gusta que la hinchada se vaya contra los jugadores, pero sin duda que no pueden estar en esta situación tan lamentable.

La U se juega muchas finales en lo que queda de torneo…

Sé que hay hinchas de Colo Colo y de la U, incluso, que quieren que baje, pero faltan ocho fechas. Aún así, creo que este partido es una final, pero no sólo por ser Colo Colo, sino por lo que se juega la U. Es lo lamentable de la tabla, porque si el campeonato terminara hoy, bajarían.

Lo último, ¿se la juega con un resultado para este partido tan complicado?

Es un clásico y puede terminar para cualquiera de los dos o puede ser empate. Puedo decir que gana cualquiera, pero es un clásico y no puedo dar un resultado, a pesar de que uno esté mejor que el otro, porque igual podría perder. En realidad, no sé.