Diego Maradona en contra del VAR: "River pudo haber ganado 5-0, pero no era penal"

El triunfo 2-0 de River Plate sobre Boca Juniors se sigue jugando. Como buen Superclásico del fútbol mundial dejó más de una polémica y la principal queja de los hinchas xeneizes fue el penal en el inicio del partido.

Uno que se sumó a las criticas fue Diego Maradona, quien en un audio de wahtsapp que reveló Fox Sports en Argentina, fue enfático en decir que no fue falta. Para el campeón del mundo en México 1986 la infracción sobre Rafael Santos Borré por parte de Emmanuel Mas no fue tal, pero tampoco desconoció que el elenco de la banda sangra fue un justo vencedor.

"Que River fue superior y es un equipazo al lado de Boca, no lo niego. ¿Pero que fue penal? No. Que River le podría haber ganado 5 a 0 también es cierto. Y felicito a Gallardo porque tiene un equipazo. Pero el penal no fue" dijo el actual técnico de Gimnasia y Esgrima de La Plata.

La jugada en un principio no había sido cobrada por el juez brasileño Raphael Claus, pero desde el VAR le avisaron que revisara una vez más, concediéndole la pena máxima a los millonarios y donde el mismo Borré abrió el marcador.

El también ex entrenador de la selección albiceleste en Sudáfrica 2010 criticó al videoarbitraje y señaló que pidieron la revisión porque "lo que pasa es que los del VAR nunca jugaron al fútbol y ustedes (los periodistas) están todos en que fue penal".