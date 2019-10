Eduardo Lobos se confiesa: "La verdad es que siempre tuve problemas con el peso"

Eduardo Lobos jugó gran parte de su carrera en el extranjero en el Krylia Sovetov de Rusia, además de disputar un mundial sub-20 con la Selección chilena en Argentina 2001, pero aún así es recordado de mala manera por su última etapa en Everton.

Es que el arquero formado en Colo Colo fue siempre cuestionado por su peso y errores puntuales. Es por eso que en conversación con el programa 90 Minutos de Fox Sports Chile confesó que "siempre tuve problemas con el peso, pero nunca se me había notado tanto como en la última etapa".

"Era un tema. Yo siempre me preocupé, iba al gimnasio, me mataba entrenando, pero en un momento me costó llegar a un peso que me permitiera responder como atleta" continuó Lobos y agregó que "me hicieron mil exámenes, pero era una cosa de alimentación. Pasaba sin comer desde el desayuno hasta las 6 o 7 de la tarde".

Además, el ex portero habló sobre las críticas que recibió en el cuadro oro y cielo. Según reconoció "fue muy complicado. Si reviso mis dos o tres años creo que fui muy regular, pero donde voy me vinculan con Colo Colo y el hincha de Everton odia a Colo Colo. Desafortunadamente justo en esos partidos me equivoqué. Además del partido con Caracas por la Sudamericana".

El ex Unión Española también se mostró dolido, ya que los hinchas del club viñamarino "fueron muy despiadados. No sé si se había dado en la historia del club que fueran hinchas al reloj de flores con lienzos pidiendo que me fuera de la ciudad".