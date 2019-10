Goldberg dispara contra Kudelka y el "miedo institucional" de la U: "No coincido, como muchas cosas de su estadía en el club"

El ex técnico de Universidad de Chile, Frank Kudelka, dejó la banca azul en marzo pasado tras una serie de malos resultados. Y tras partir, dejó una bombita que cayó fuerte en las huestes de la U, porque al momento de enfrentar a Colo Colo, el ex DT azul se despachó indicando: "Hay un miedo institucional que se traspasa diciendo que llevamos tantos años sin ganar, entran con ese miedo de tantos años (…) En el fútbol de hoy se actúa de acuerdo a las emociones y a los miedos. Si ganas esta todo bien y si pierdes se tergiversa todo. El fútbol, es mas que perder o ganar".

Consultado por esa declaración, el director deportivo de Azul Azul, Rodrigo Goldberg, descartó de plano este hecho, considerando que no hay tal miedo, y además aseguró que tienen las armas para vencer a los albos en Macul.

"Esa fue una declaración de él y personalmente no coincido, como muchas cosas que no coincido de su estadía en Universidad de Chile", expresó el ex futbolista de los azules.

En esa línea, indicó que "personalmente, yo no tengo miedo de venir al Monumental, de hecho me gustaba venir a jugar acá. De miedo institucional, personalmente puedo decir que no, pero sin duda hay un tema más profundo que se ha prolongado por los años".

Y de cara al partido, el Polaco comentó que "hay preocupación, pero entendemos que este partido y las circunstancias que nos ha ayudado ante la UC y Colo Colo, desde mi punto de vista, a ser superiores al rival, siendo que la tabla ha mostrado otra cosa y hay un elemento que podemos aprovechar y sé que va a aparecer el sábado, tenemos que creer no solo en nuestros jugadores sino que ellos entender que ese elemento emocional les puede dar ventaja".

Finalmente, Goldberg aseguró que "la presión siempre está, existe en el día a día, no hay ningún partido en que no te juegues nada, por lo tanto el jugador que viene a U. de Chile sabe que viene con una mochila que puedes transformar en motivación".