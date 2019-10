Niklas Castro y su emoción tras ser llamado a la Roja: "Esto es irreal"

La selección chilena jugará ante Colombia y Guinea en España, donde la gran sorpresa de la nómina es la presencia del delantero Niklas Castro, nacido en Noruega y goleador de Aalesund de aquel país.

El artillero se mostró feliz por ser citado al equipo nacional, y en diálogo con el sitio oficial de su club entregó los primeros conceptos tras su citación.

"La pregunta es si puedo dormir esta noche. Es un sueño que he tenido por muchos años. He visto varios partidos con mi padre y mi hermano y tuve un sueño, así que esto es irreal", señaló el delantero centro.

"Papá está tan mudo como yo. La primera vez se lo dije y vi cuánto significaba para él, pero luego me di cuenta de cuánto significa para mí también. Nunca he estado en una selección, así que es un poco extraño. Básicamente, no tengo palabras, es un sueño hecho realidad", agregó el atacante.

Castro se unirá a los trabajos de la Roja, que se prepara para las Clasificatorias Sudamericanas que empiezan en marzo.