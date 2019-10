Mario Salas no se fía y destaca las virtudes de la U: "Tiene un volumen ofensivo alto y jugadores con jerarquía"

El técnico de Colo Colo, Mario Salas, no quiso confiarse para el Superclásico ante Universidad de Chile (sábado, 15:00 horas, estadio Monumental), pese a la diferencia entre ambos en la tabla de posiciones y el mal momento azul, que está ubicado en zona de descenso del Campeonato Nacional 2019.

En conferencia de prensa, Salas fue claro al sentenciar que "creo que Universidad de Chile tiene muchas virtudes y al igual que el primer semestre tiene un volumen ofensivo bastante alto. Es un equipo que maneja muy bien las transiciones del juego con ataque construido y directo, todo lo que es el tema táctico, le suma la jerarquía de los jugadores que tiene. Todos concordamos que no debería estar en la situación en la que está y debemos tener el resguardo necesario".

En esa línea, expresó que "los datos estadísticos quedan en un segundo plano, siempre, en este tipo de partidos. Me pongo en todos los momentos, marcador adverso y me pongo en todos los planes. A los jugadores los he visto bien, están muy motivados, queremos repetir el partido que fue ante Audax Italiano y mejorar ese funcionamiento, ese es nuestro foco".

El ex rugbista añadió que "la situación nuestra pasa por contrarrestar todo lo que va a proponer la U, tanto en la banda izquierda, bloque ofensivo y sus virtudes, creo que nos hemos preparado para todo".

Además, consideró que "los dos equipos llegamos con presión, lo importante es conseguir los tres puntos, es una oportunidad de ser mejores como equipo y seguir creciendo. El foco está en mantener rendimientos individuales altos, mejorar un rendimiento colectivo y darle una alegría a la gente".

Más palabras de Mario Salas

La irregularidad: Esperamos perder esta discontinuidad de rendimiento, estas lagunas que hemos tenido en algunos partidos. Hay que mejorar y encauzar el camino. Nos da un aliciente el partido anterior.

Presión extra: Evidentemente hay una presión extra pero vamos a ir intentando bajar esa ansiedad. Los jugadores lo viven más intenso y los datos estadísticos quedan en segundo plano siempre en este tipo de partidos.

Roberto Tobar: Es un árbitro que genera plena garantía siempre, es uno de los mejores árbitros de Chile.

Paredes y el récord: Tuvo una semana normal y ya está a disposición del técnico. Trato de estar al margen de esa situación del récord y el foco mío es lo que va a suceder en la cancha.

Hernán Caputto: Lo conozco hace mucho tiempo y tengo la mejor imagen de Hernán tanto profesional como personalmente.

¿Y si la U desciende?: El foco nuestro más que imaginar lo que puede pasarle a la U, yo me imagino lo que le pasa a Colo Colo.