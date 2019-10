Eduardo Vargas lidera los ausentes de la nómina de la Roja de Rueda para enfrentar a Colombia y Guinea

Reinaldo Rueda dio la nómina de la Roja para los amistosos en Alicante (España) ante Colombia y Guinea, en la cual por fin se dará el reencuentro entre Claudio Bravo, Gary Medel y Arturo Vidal, luego de la eliminación de la Selección chilena del Mundial de Rusia 2018.

Sin embargo, el técnico caleño como ya viene siendo costumbre está modificando mucho sus listas en la escuadra nacional y ahora optó por dejar a varios nombres repetidos al margen de estos dos compromisos.

Suma y sigue: Todos los jugadores que probó Reinaldo Rueda en la Roja De la lista, Guillermo Maripán es el que más ha jugado con el colombiano en la banca, con gran parte de la Generación Dorada entre los principales.

En esa lista están figuras de la talla de Angelo Sagal, Junior Fernandes, Eduardo Vargas, Igor Lichnovsky, Nicolás Castillo o Felipe Gutiérrez; intentando buscar más opciones para enfrentar las Clasificatorias Sudamericanas rumbo a Catar 2022 con la Roja.

Dentro de esos, los que más sorprenden son Vargas, Lichnovsky y Sagal, quienes eran fijos en sus nóminas. Turboman volvió para la Copa América y era titular indiscutido, sin embargo en esta ocasión no aparece. En tanto, el zaguero -pese a que no veía muchos minutos- quedó fuera en esta ocasión. Párrafo aparte para el delantero del Juarez mexicano, uno de los preferidos del colombiano, pero que en esta oportunidad no recibió el llamado.

Tampoco está Fernandes, de buen presente en Turquía con el líder Alanyaspor, muy cuestionado por los hinchas por su bajo rendimiento en el equipo nacional. Tampoco están el delantero del América mexicano -aún recuperándose de una grave lesión- y el volante del Sporting KC, de buen presente en la Major League Soccer.