Ángelo Henríquez complica a Caputto para definir la formación de la U para el Superclásico ante Colo Colo

Ángelo Henríquez fue una de las bajas más sensibles que tuvo el técnico Hernán Caputto para la caída 3 a 2 de Universidad de Chile frente a Palestino la semana pasada. El delantero chileno había tenido buenas presentaciones en las últimas fechas con los azules, pero un dolor en la rodilla izquierda presentado durante los entrenamientos lo sacaron del duelo frente a los árabes.

El ex ariete del Manchester United había sido cuidado con mucha precaución para que llegara en condiciones de cara al Superclásico de este sábado frente a Colo Colo, desde las 15:00 horas en el estadio Monumental. Sin embargo, Henríquez sigue con problemas y podría quedar fuera del partido ante los albos.

Caputto pensaba en el futbolista de 25 años para liderar el ataque de la U frente al Cacique, respaldado por las buenas actuaciones que ha tenido ante los clásicos oponentes de los azules. Esto, considerando los dos goles frente a Colo Colo en el 2012 (en el 4 a 0 y 5 a 0 de ese año frente a los albos), más el del pasado clásico universitario a la UC.

Sin embargo, la respuesta no ha sido la esperada y por eso, si el ex Dinamo Zagreb no puede estar en condiciones, será el joven Nicolás Guerra quien tome el puesto de "nueve" para medirse al equipo de Mario Salas. Aún así, el atacante será esperado hasta último instante.

De esta forma, el equipo titular de la U será con Fernando De Paul; Matías Rodríguez, Osvaldo González, Lucas Aveldaño, Jean Beausejour; Camilo Moya, Gonzalo Espinoza, Nicolás Oroz, Leonardo Fernández; Leandro Benegas y Nicolás Guerra (Ángelo Henríquez).

La U enfrentará a Colo Colo en la edición 186 del duelo más importante del fútbol chileno, este sábado 5 de octubre (15:00 horas) y en el Estadio Monumental, escenario donde los laicos no ganan hace 18 años.