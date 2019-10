César Fuentes y su renovación en la UC: "Por ahora quiero seguir acá, jugando y ganando cosas"

César Fuentes llegó a Universidad Católica en junio del 2015, cuando el entrenador de los cruzados era Mario Salas, quien ya lo había dirigido en el Sub 20 del 2013. Desde entonces, el volante central se coronó campeón de tres torneos nacionales, incluido el primer bicampeonato del club, además de dos Supercopas.

Eso sí, en el título del 2018, el formado en O'Higgins no tuvo tanto protagonismo con Beñat San José, algo que ha recuperado con Gustavo Quinteros, ya que durante este año ha sumado 897 minutos en 16 partidos, 250 más que en todo el año pasado en la misma cantidad de encuentros, lo que lo acerca a renovar su vínculo en San Carlos de Apoquindo.

"El año pasado no jugué mucho, pero este año llegó el profe y me dio la confianza. Me he sentido muy cómodo, cada vez que me ha tocado jugar he dado lo mejor de mí y creo que es el sueño que uno tiene, seguir luchado para seguir jugando acá en un equipo grande. Están en negociaciones y están buscando lo mejor para mí", expresó en conferencia de prensa.

Para el contención de la UC también está el deseo de jugar en el extranjero, pero se siente cómodo en San Carlos, pues "de acá no puedo despreciar nada, porque me han tratado bien, me han dado la confianza para poder jugar, estoy muy contento acá. Falta para saber qué pasa y por ahora quiero seguir acá, jugando y ganando cosas".

Sobre el Superclásico del fin de semana, donde se enfrentan los dos grandes rivales de los cruzados, Fuentes indicó que está "tranquilo, no tengo preferencias porque gane alguno. Ojalá sea un buen espectáculo, va a ser un partido muy bonito, con mucha gente. Esperamos ver buen fútbol, pero nosotros estamos enfocados en Cobresal, es esa final que tenemos que jugar".

Finalmente, el mundialista con la Roja Sub 20 en Turquía 2013 habló sobre su deseo de recibir una nominación de Reinaldo Rueda y advirtió que "uno siempre sueña y anhela estar en la Selección, con todos esos jugadores de gran nivel que juegan en el extranjero. Creo que si sigo haciendo las cosas bien, va a llegar una nominación".