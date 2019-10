Esteban Paredes en modo Superclásico: La U, la supuesta soberbia de Colo Colo, el récord de Chamaco y su retiro

El goleador histórico Esteban Paredes adelantó el Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile en el estadio Monumental, que se disputará este sábado a las 15:00 horas, donde el ariete podría romper la marca de Francisco Chamaco Valdés como el mayor anotador de todos los tiempos en la Primera División del fútbol chileno.

Además, está el condimento de que Paredes podría disputar su último duelo ante la U, ya que tiene pensado dejar la actividad al término de esta temporada, un hecho que aún no ha confirmado del todo.

Mira todos los dichos de Paredes antes del Superclásico con la U

El partido con la U: Estamos pensando solamente en jugar y ganar como equipo, sobre eso, mañana lo mas importante es dejar los tres puntos en casa. Con respecto al rival, es una frase cliché lo que diré independiente de las posiciones es un partido aparte, totalmente diferente, las posiciones no tienen nada que ver con lo que significa el partido.

Cómo lo jugará la U: En los clásicos anteriores nos han salido a presionar o a esperar, eso pasará por el juego de cada equipo. La calidad de los jugadores será muy importante para el día de mañana.

Cómo vive el partido: Yo sería el que debo estar nervioso por conseguir el récord. La semana pasada me gusto mucho como jugamos. En lo personal lo vivo a mil, hemos tenido una semana muy buena, veo al equipo bastante motivado y esperamos estar a la altura del clásico. Estamos mentalizados en no perder y poder ganarlo, si anoto mañana es mejor.

¿Su último clásico?: Lo sabremos a fin de año, no lo sé, no lo he decidido. Fisicamente me siento muy bien, lo conversaré con mi familia de aquí a fin de año.

¿Le entienden a Mario Salas?: Hemos tenido partidos muy bajos, no encontramos el perfil que quería Mario, no leímos bien el mensaje, fuimos muy bajos en algunos partidos, nunca encontramos el equilibrio que necesitamos. En el último partido jugamos muy bien con Audax, ahora veremos que pasa, tenemos que ratificarlo.

El récord de Chamaco: Trato de no leer, no tengo idea lo que tienen preparado, me parece un poco exagerado, el gol va a llegar, ¿cuándo?, no sé. Por ahí preparar algo antes es un poco soberbio. Siempre he estado tranquilo y he mirado al equipo por sobre todo, el gol va a llegar, no es necesario hacer tanta locura por esto.

Cómo celebrará el gol del récord: Si lo hago, voy a celebrar con mis compañeros y la gente, no me voy a burlar del rival. No me parece hacer ese tipo de cosas.

¿Y si la U desciende?: Yo lo había dicho antes, para el futbol chileno que la U descienda es algo muy malo, pero quedan muchos partidos, nosotros nos preocupamos por nuestro equipo, porque lo que queremos es pelear arriba.

Futuro de Mario Salas: Aníbal, Harold y Marcelo lo han dicho, lo de Salas no pasa por este partido. Para nosotros es muy importante porque no queremos perder el segundo puesto.

El gol más especial contra la U: Todos los goles son especiales, pero me quedo con el tercero que hice en el Monumental, cuando ganamos 4-1 (Transición 2017).

Cómo hay que jugar el clásico: Lo primero es que no tenemos que perder, no tenemos que parar de correr. Los clásicos son diferentes, ahí tenemos que sacar la garra que tiene Colo Colo, estar concentrado los 90 minutos. La U no juega mal, es un buen equipo que tiene muy buenos jugadores y tenemos que estar atentos.

El grito "el que no salta se va a la B" en el Arengazo: Son cosas que se viven allí en el momento, no es una burla. Una emoción única la que se vive, ustedes no lo conocen porque no han sido futbolistas. Uno siempre tiene que tener respeto por el rival, de repente hay gente que peca de soberbio, jamás me voy a burlar del archirrival.

Su gran carrera: Creo que asimilaré lo que he hecho cuando me retire. Yo sigo jugando y sigo encariñado con la gente. He vivido lo que he logrado, pero cuando me retire veré lo que soy y lo que seré a futuro.

La racha con la U: Los clásicos hay que ganarlos, de visita o de local. Si bien hay una historia de 18 años, pero nosotros salimos a la cancha a no perder.