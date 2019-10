Eugenio Mena paga los platos rotos en el Racing de los chilenos

Después de la mala presentación en el empate 1-1 como visita ante Rosario Central, el Racing Club de los chilenos Gabriel Arias, Eugenio Mena y Marcelo Díaz prepara varios cambios en su equipo para enfrentar este sábado a Aldovisi como local, por la fecha 9 de la Superliga de Argentina.

El director técnico de la Academia, Eduardo Coudet, decidió hacer varios cambios en su equipo después de la fallida actuación en el Gigante de Arroyito, en la que pese al empate obtenido, Racing exhibió un bajísimo nivel futbolístico. De hecho, el resultado pasó en gran parte por la buena actuación en el arco de Arias.

Y entre esos cambios, uno de los afectados fue el lateral izquierdo chileno Eugenio Mena, quien será reemplazado por Alexis Soto. Gabriel Arias y Marcelo Díaz se mantienen en el equipo titular, el que fue confirmado por el propio Chacho Coudet en conferencia de prensa.

El once de Racing para recibir a Aldovisi es el siguiente: Gabriel Arias; Iván Pillud, Nery Domínguez, Leonardo Sigali, Alexis Soto; Marcelo Díaz; Walter Montoya, Matías Zaracho, Matías Rojas; Jonathan Cristaldo y Lisandro López.

"Me parece que rescatamos un gran punto porque no hicimos las cosas bien. No lo encaramos como una derrota ni mucho menos, no me gustó como jugó Racing. Trabajamos en la semana para demostrar todo lo que puede dar este equipo que se verá mañana (sábado). Estamos en búsqueda del equipo ideal", dijo Coudet sobre lo sucedido ante Rosario y los cambios que hizo para enfrentar a Aldovisi. En total, Racing saldrá con cinco cambios a su nuevo desafío.