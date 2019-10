Felipe Flores sorprende antes del Superclásico: "No quiero que la U descienda, no le hace bien al fútbol chileno"

Felipe Flores, delantero de Deportes Antofagasta y ex jugador de Colo Colo, sorprendió con sus declaraciones hacia Universidad de Chile antes del Superclásico del fútbol chileno, que se jugará este sábado en el estadio Monumental desde las 15:00 horas.

"No quiero que la U descienda, es el archirrival y perdería brillo el torneo", aseguró Flores a Dale Albo, ya que todos los equipos como Iquique, Antofagasta o Everton, quieren jugar contra Colo Colo, la U y Católica.

Agregó que "ya no existiría ese partido contra la U, que siempre es vitrina para los equipos no grandes. Ya no existiría el clásico universitario y tampoco el Superclásico. El hecho que la U descienda no le hace bien al fútbol chileno".

Además, "FF17" indicó que "la gente a lo mejor se pondría contenta, pero durante el año no habría un Superclásico. Será súper aburrido un año sin superclásico".

Sin embargo, en agosto pasado el ex Colo Colo se refirió al duelo frente a los azules en un partido similar, "para mí siempre será un clásico jugar contra Universidad de Chile. Lo que más quiero es ganarle a la U esta final. Un triunfo nuestro los hundirá más aún".

Por otra parte, recordó el gol que le marcó a los azules en el superclásico 2013: "Fue una alegría convertir el gol, pero al llegar a la casa uno se da cuenta de lo que hizo. Uno en el momento lo toma como siempre, pero después uno ve las noticias y ahí uno se da cuenta de lo conseguido".