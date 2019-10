Caputto y la rabia contenida de la U por los 18 años de maldición en el Monumental: "Nos hierve la sangre las burlas"

Hernán Caputto vive horas tensas. Este sábado, el técnico de Universidad de Chile vivirá su primer Superclásico como entrenador cuando los azules visiten a Colo Colo en el estadio Monumental con una sola consigna: ganar para escapar de la zona de descenso y romper con la maldición de 18 años que arrastra la U sin saber de triunfos en Macul.

"A veces uno no quiere hablar de la realidad, y son muchos años sin ganar en el Monumental. Quiero que sea al revés, la presión no está para nosotros, es un partido más para cambiar la historia. Lo ansiamos, lo esperamos, pero no estamos desesperados, hemos trabajado la parte mental, es lógico, no solo por el Superclásico sino que por el estado actual del equipo en la tabla", reconoció el DT azul en conferencia de prensa.

"No es normal jugar un clásico porque no lo vives toda la semana. Tratamos de traspasarle nuestra experiencia a estos jugadores. Hay que hacer un partido estratégico. Tenemos que concentrarnos en hace un buen partido. Hemos estudiado bastante a Colo Colo, en estas últimas semanas mucho más. Hay cosas que mejorar, reforzar e insistir", agregó el ex entrenador de la Sub 17.

Caputto también reconoció que las constantes burlas de los hinchas y la fiesta que le tienen armada a Paredes en caso de romper el récord goleador, les ha generado una rabia que está contenida. "Nos hierve la sangre, es normal, pero tratamos de que no nos influya de mala manera, de que lleguemos al partido y sigamos con la estrategia y el plan de juego, más allá de Esteban y la fiesta que ha estado preparada de partidos anteriores. No nos ponemos a pensar en eso, sino en lo que nosotros tenemos preparado".

Tras el Banderazo que se realizó en el estadio Nacional, y que no contó con la presencia de la barra oficial de Los de Abajo, el ex portero valoró la actividad al destacar que "queríamos canalizar la energía con los hinchas, hacer un feedback de esa energía, que llegue, sentir al hincha. Ver a familiares, hijos con pancartas para sus padres, son cosas muy importantes. Son cosas que necesitamos todos en estos momentos".