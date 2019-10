Pep Guardiola: "No entiendo como Gallardo no está nominado al mejor entrenador del mundo"

Josep Guardiola, actual entrenador de Manchester City habló sobre su experiencia en directo de el clásico River Plate y Boca Juniors, y tuvo elogios para el director técnico del conjunto millonario, Marcelo Gallardo.

"Estuve en un clásico en el campo de River, nunca he estado en el de Boca, ojalá antes de que me haga mayor pueda asistir", contó Guardiola en entrevista con el medio argentino TNT Sports.

Sobre el "Muñeco" señaló: "Lo que ha hecho Gallardo es increíble, a nivel de resultados, darle consistencia, otro año, otro año y siguen estando”.

En ese sentido, indirectamente tuvo palabras para la FIFA: "Hay cosas que no me explico mucho, estamos nominados tres entrenadores al mejor D.T del año y nunca está él, no entiendo como Gallardo no esta nominado como el mejor entrenador".

"Parece que solo existe Europa en el mundo. Ojalá algún día pueda enfrentarme a uno de sus equipos", concluyó el catalán.

PEP GUARDIOLA, EN EXCLUSIVA CON #TNTSPORTS 🔥 "No me explico que Gallardo no esté nominado a mejor DT del mundo", dijo el entrenador en #HalconesYPalomas pic.twitter.com/eUbW7aM5Tu — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) October 4, 2019