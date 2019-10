Pablo Quintanilla no se sintió cómodo y prefirió cuidarse en el inicio del Rally de Marruecos

El piloto chileno Pablo Quintanilla se tomó con tranquilidad el prólogo que hoy dio inicio al Rally de Marruecos, debido a las molestias del motociclista de Rockstar Husqvarna.

El chileno fue el segundo en iniciar la súper especial y no logró un ritmo que lo acomodara, por lo cual remató en el 18° lugar, aunque a solo 21 segundos de austríaco Matthias Walkner (KTM) que se impuso en los 7 kilómetros cronometrados en 6:27.

"Salí de los primeros, fuimos por un camino de montaña con harta piedra, precipicios y muchos árboles. En ningún momento me sentí cómodo, tenía muchas curvas a la izquierda y el pie todavía me molesta para exigirlo en un tramo que no da mucho. Me cuidé para la primera etapa, que será un apretón fuerte en el desierto", comentó Quintanilla.

La primera etapa será este sábado 5 de octubre y cubrirá 206 km entre Fez y Erfoud, donde el chileno partirá casi al final, pero a poco tiempo del primer lugar, aprovechando como referencias las huellas por delante que dejarán los otros pilotos.