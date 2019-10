La ANFP cierra la opción de reprogramar la fecha 24 y en la UC acusan sentirse perjudicados

La jornada 24 del Campeonato Nacional 2019 no será modificada, por lo que se topará con el desarrollo de la fecha FIFA de octubre, en la que la Roja enfrentará a Colombia (12/10) y Guinea (15/10) en Alicante. De dicha manera, los jugadores locales que fueron convocados por Reinaldo Rueda serán bajas en sus respectivos clubes.

Alfonso Parot y César Pinares de Universidad Católica, Óscar Opazo de Colo Colo y Gonzalo Collao de Universidad de Chile fueron los citados de la liga local por Rei. Previo a que se conocieran estos nombres, la UC lideró los reclamos por el tope de fechas e incluso buscó que la jornada 24 se reprogramara. Sin embargo la ANFP le negó esa posibilidad.

El presidente de Cruzados, Juan Tagle, confirmó la negativa de la ANFP. "Nosotros todavía estamos jugándonos todo, no nos sentimos ni por cerca campeones. Nos sentimos perjudicados, no han dado las explicaciones, nos han dicho que no es posible", dijo el mandamás de la UC en Radio ADN.

El desdichado desenlace de temporada de Jeisson Vargas y Duvier Riascos en la UC Los dos jugadores, que llegaron como refuerzos en el inicio de la era Gustavo Quinteros, cuentan con pocas chances de ver minutos en cancha de aquí al cierre de año. En diciembre, ambos terminan sus respectivos contratos.

Tagle sostuvo que "nos parece que se está afectando a la competitividad del torneo porque somos el único equipo que tiene dos jugadores titulares que estarían perdiéndose un partido o una fecha del torneo nacional y no sólo eso, estarían llegando el día jueves 17 para jugar el domingo en la mañana contra Colo Colo, lo que aumenta el riesgo de desgaste pero también la posibilidad de que lleguen con alguna lesión".

En Quilín remarcaron que este tope de fechas estaba en conocimiento de los clubes desde hace más de tres meses, ante lo que Tagle reconoció que "nosotros debimos haber reclamado antes, es verdad, pero ya hace un tiempo se sostenían conversaciones donde mencionábamos nuestra disconformidad al respecto. Podemos hacer una autocrítica, pero no tiene efecto frente a la situación que estamos".

En definitiva, la UC no podrá contar con Alfonso Parot y César Pinares para el duelo ante Unión La Calera en el Nicolás Chahuán Nazar por la fecha 24. Además, los dos mencionados llegarían encima de la preparación del clásico ante Colo Colo en San Carlos de Apoquindo, duelo en el que los cruzados podrían sellar la obtención del título del Campeonato Nacional 2019.