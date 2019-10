Hugo Lloris sufre impactante lesión en la caída del Tottenham ante Brighton

Por la octava jornada de la Premier League, Brighton dio la sorpresa y venció por 3-0 al Tottenham en el Falmer Stadium, en un partido que tuvo una acción que quedará en la memoria por un buen tiempo.

Esto por la impactante lesión sufrió el arquero francés de los Spurs, Hugo Lloris. Las redes oficiales del equipo señalaron descartar una fractura y que el diagnóstico médico detalló una dislocación del codo izquierdo.

Con este resultado, los dirigidos por Mauricio Pochettino, quedan en la octava posición con 11 unidades y en su siguiente partido enfrentarán al Watford.

Por su parte, los dirigidos por Graham Potter se ubican en la décima tercera posición de al tabla y en su próximo desafío visitarán al Aston Villa.

🇦🇷 Mauricio Pochettino provides an update on Hugo Lloris:

😪 "It was not a good situation and the news is not good."

🗣 "Do you think that affected the performance?"

😩 "Of course, we cannot lie. It is an emotional game and the team was very affected." pic.twitter.com/jNklrbXiwJ

— SPORF (@Sporf) October 5, 2019