La alegría de Jaime Valdés tras vencer a la U y el récord de Paredes: "¡Qué mejor día que este para lograrlo!"

Colo Colo derrotó a Universidad de Chile por 3-2 en la edición 186 del Superclásico del fútbol chileno. Los albos lograron una trabajada victoria ante el archirrival y además, Esteban Paredes superó a Francisco "Chamaco" Valdés y se convirtió en el máximo goleador de Primera División. El volante del Cacique, Jaime Valdés, analizó el triunfo ante la U y el récord del delantero formado en Santiago Morning.

"Es muy positivo, todos saben la importancia de este partido. Yo quería jugar, lamentablemente el técnico me dejó afuera y había que aceptar", indicó el Pájaro una vez terminado el partido.

Valdés destacó la actitud del equipo en el complemento y señaló la importancia del triunfo ante los laicos:"El primer tiempo nos presionaron bastante bien, el segundo entramos con una actitud diferente y logramos dar vuelta el partido. La victoria nos deja muy feliz, ¡que mejor día que este para lograr el récord!".

Finalmente, el ex mediocampista de Palestino habló de su renovación de contrato en Colo Colo, que todavía no es segura:"Puede que sea mi último clásico, no lo sé, termino contrato en diciembre y ese será el momento para sentarse con los dirigentes, yo quiero jugar, pero eso no depende solo de mí".