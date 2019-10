Jean Beausejour, tras perder el Superclásico: "No nos da lo mismo esto, es nuestro sustento de trabajo, vamos a pelear"

Universidad de Chile perdió ante Colo Colo por 3-2 en el Monumental y se complicó en la parte baja de la tabla, donde lucha por no descender a Primera B. Los azules dominaron durante el primer tiempo, sin embargo, en el complemento su nivel decayó y terminaron sucumbiendo ante los albos, situación que le duele al lateral izquierdo de los laicos, Jean Beausejour.

"Hoy día me duele mucho y mañana también me va a doler mucho. Acá las derrotas duelen mucho pero el lunes tenemos que estar parados de nuevo. Ya vendrán esos partidos (contra los rivales directos) y nos enfocaremos. Son partidos claves, en nuestra casa con nuestra gente y estamos seguros que lo vamos a sacar adelante", inició el zurdo.

El ex seleccionado nacional valoró el nivel que mostró el equipo en pasajes del partido y agregó que lo única manera de salir del fondo es trabajando: "Por momentos me gustó mucho lo que hizo el equipo, se plantó bien, pudo hacer su juego, se pudo ver un equipo dominador, obviamente cuando estás en estas situaciones hay muchas cosas que mejorar. La única forma es trabajar, es un grupo muy trabajador pero cuando los resultados no se dan, pareciera que siempre hay cosas por hacer, que no se trabaja lo que tiene que trabajar, pero a veces las cosas no salen".

Finalmente, el carrilero aseguró que pelearán hasta el final para salir del mal momento futbolístico: "Si hay alguien que quiere sacar esto adelante, son los jugadores, esto es nuestro sustento y hay familias detrás. A veces quieren tildarnos que nos da lo mismo y este es nuestro sustento de trabajo, lo vamos a pelear hasta el final".

En la próxima jornada del Campeonato Nacional, Universidad de Chile se jugará la vida ante Deportes Iquique, quien también pelea por mantener la categoría. El encuentro será el jueves 17 de octubre en el estadio Nacional, a partir de las 21:00 horas.