West Ham de Pellegrini cayó ante Crystal Palace y salió de las posiciones de competiciones europeas

West Ham United de Manuel Pellegrini perdió por 2-1 ante Crystal Palace y abandonó las posiciones de competiciones europeas. Los dirigidos por el chileno se pusieron en ventaja, sin embargo, le dieron vuelta el partido en la última media hora de juego.

A los 54', Sebastien Haller abrió el marcador para los dirigidos por el Ingeniero. A los 63', Patrick Van Aanholt emparejó el encuentro a través de un lanzamiento desde los doce pasos. A los 87', Jordan Ayew le dio la victoria a las águilas por 2-1.

Con esta derrota, los Hammers están en la séptima posición de la Premier League con 12 unidades. En la próxima jornada, West Ham visitará a Everton en el Goodison Park.

Liverpool venció por 2-1 a Leicester City y continúa en lo más alto de la Premier League. A los 40', Sadio Mané anotó el primero para los Reds. A los 80', James Maddison convirtió la igualdad para los zorros y puso el suspenso en Anfield. A los 90+5', James Milner le dio el triunfo para los dirigidos por Jurgen Klopp a través de un lanzamiento desde los doce pasos.

De esta forma, el campeón de la UEFA Champions League es líder del fútbol inglés con 24 puntos en ocho encuentros disputados. En la próxima fecha, visitarán a Manchester United en Old Trafford.

October 5, 2019